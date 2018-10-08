Потужний землетрус на Гаїті: є загиблі

Щонайменше 10 людей загинули внаслідок землетрусу, який стався на півночі Гаїті, повідомляє влада країни.

Землетрус силою 5,9 бала став одним з найсильніших з 2010 року, коли результаті великого землетрусу в країні загинуло понад 200 000 людей.

Як повідомляється, поштовхи знищили декілька будинків. Президент Жовенель Моїз закликав громадян зберігати спокій.

Представник уряду Едді Джексон Алексіс заявив, що влада створила робочу групу для реагування на катастрофу.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Землетрус знищив деякі будівлі на острові

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу, який стався пізно в суботу, розташований у близько 19 км на північний захід від міста Пор-де-Пе на півночі країни.

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