Потужний землетрус на Гаїті: є загиблі
Щонайменше 10 людей загинули внаслідок землетрусу, який стався на півночі Гаїті, повідомляє влада країни.
Землетрус силою 5,9 бала став одним з найсильніших з 2010 року, коли результаті великого землетрусу в країні загинуло понад 200 000 людей.
Як повідомляється, поштовхи знищили декілька будинків. Президент Жовенель Моїз закликав громадян зберігати спокій.
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Представник уряду Едді Джексон Алексіс заявив, що влада створила робочу групу для реагування на катастрофу.
Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу, який стався пізно в суботу, розташований у близько 19 км на північний захід від міста Пор-де-Пе на півночі країни.
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