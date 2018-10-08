Заява ЄС: Сенцову мають забезпечити належне лікування

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Євросоюз вважає, що ситуація з українським режисером Олегом Сенцовим, який відбуває 20-річний тюремний строк у Росії, є порушенням міжнародного права та стандартів правосуддя.

У заяві речниці Європейської служби зовнішніх зв'язків Майї Косьянчич говориться, що Олег Сенцов показав "неймовірну мужність, рішучість і самовідданість під час свого 145-ти денного голодування.

У ЄС твердять, що здоров'я режисера зараз погіршилося до критичного рівня.

"Відмовляючись забезпечити його належним лікуванням у медичній установі, органи влади Російської Федерації порушили його права як людини, а також свої власні зобов'язання щодо прав людини відповідно до міжнародного права, а саме - тимчасовий припис Європейського суду з прав людини від 25 липня".

Євросоюз висловив солідарність з Олегом Сенцовим і "очікує його негайного звільнення разом з усіма незаконно затриманими українськими громадянами в Росії та на Кримському півострові".

ЄС наполягає на необхідності дотримання стандартів прав людини на півострові.

Припинення голодування

У п'ятницю Олег Сенцов заявив, що його примушують припинити голодування, яке він розпочав 14 травня 2018 року, під загрозою примусового годування.

Про це йдеться в його заяві, яку адвокат режисера Дмитро Дінзе передав російській "Новой газете".

За твердженням Сенцова, припинити голодування його змусили, не враховуючи його думки. Він говорив, що припинить голодування з суботи, 6 жовтня.

Копирайт изображения ФСИН РОССИИ Image caption Наприкінці вересня ФСВП Росії оприлюднила фотографію Сенцова з повідомленням про те, що його вивезли в лікарню для обстеження

"У зв'язку з критичним станом мого здоров'я, а також патологічними змінами у внутрішніх органах, які розпочалися, найближчим часом до мене заплановане застосування примусового харчування. Моя думка при цьому вже не враховується", - йдеться в його заяві.

При цьому заступник директора російської Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Валерій Максименко заявив, що Сенцову ніхто не погрожував, а "його вмовляли і пояснювали".

Він заявив, що стан українського режисера нормальний, а на реабілітацію йому знадобиться два-три тижні.

Справа Сенцова

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Олега Сенцова винним в організації терористичного співтовариства і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою був засуджений і лівий активіст Олександр Кольченко, якому дали 10 років в'язниці.

Сенцова і Кольченка звинувачують у тому, що навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" і офісу "Єдиної Росії" у Сімферополі.

Самі засуджені вважають справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов стверджував, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнань.

Визволення Сенцова вимагають як правозахисні організації, так і групи письменників, режисерів та інших творчих діячів із різних країн.

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