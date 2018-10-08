Скандали з російськими шпигунами: чи втратили хватку спецслужби РФ?

Копирайт изображения DUTCH GOVERNMENT Image caption У квітні четверо росіян приїхали в Нідерланди за дипломатичними паспортами

Неважко знайти місце, звідки потенційний російський шпигун вирушить проводити кібератаку в Гаазі.

Олексій Моренець зберіг квитанцію за таксі в аеропорт. За адресою, яка вказана в документі, вхід охороняє молодий солдат у формі.

Коли я питаю, чи дійсно в цій будівлі розташований центр кібербезпеки Головного розвідувального управління (так стверджує західна розвідка), солдат робить дзвінок, а потім каже, що я маю негайно покинути приміщення.

Але підозрювані в кібератаках агенти ГРУ, яких розкрила влада Нідерландів, залишили слід і в мережі, і на папері.

Як з'ясувала ВВС, з чотирьох чоловіків, яких спіймали на спробі зламати мережу Wi-Fi біля штаб-квартири Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), двоє вказали в документах адреси будівель Міноборони замість власної адреси.

Один з цих документів - база даних реєстрації транспортних засобів. Група розслідувачів Bellingcat потім виявила там 305 автомобілів, закріплених за одним військовим об'єктом.

Це говорить про грубе порушення правил безпеки службою, яка теоретично має бути секретною.

"Вони могли використовувати і свої домашні адреси, але вони хотіли особливих привілеїв - наприклад, не платити штрафи за порушення правил дорожнього руху", - говорить Олександр Габуєв з московського Центру Карнегі.

Він називає це символом "загальної корупції".

"Є свідчення [голландських спецслужб]. Неважливо, підтримуєш ти Путіна чи ні, ти просто в шоці від такої некомпетентності", - говорить експерт.

Копирайт изображения DEPARTMENT OF JUSTICE Image caption ФБР оголосило в розшук сімох підозрюваних в шпигунстві

Разом із погіршенням відносин із Заходом російські спецслужби активізували свою діяльність. Але операції ГРУ були розкриті, а головне - виявилися провальними.

"Не думаю, що потрібно розглядати їх як Keystone Cops шпигунської професії", - вважає фахівець з безпеки Марк Галеотті, маючи на увазі вигаданих персонажів фільмів про горе-поліцейських.

"ГРУ надзвичайно активні останнім часом, і неминуче деякі з цих операцій будуть розкриті. Це не означає, що вони дурні", - говорить він і додає, що в світі сучасних технологій і камер стеження Росія повинна розуміти, що зберегти таємність буде непросто.

На думку експерта, швидше за все, агентів інструктують, що в певних межах неважливо і що не варто турбуватися про можливі наслідки.

Такий підхід частково пояснює наявність квитанції за таксі.

"Цей чек точно підписав наш водій, - підтвердив ВВС директор таксопарку Беніамін Шагінян. - Він не пам'ятає деталей цієї поїздки, тому що вона була давно. Але чек - справжній".

У соцмережах дехто почав насміхатися з людини, яка возила з собою такий компромат.

"Так, звітувати за відрядження - завжди кошмар", - написав один з користувачів.

Російська влада, передусім МЗС, традиційно відкидають всі звинувачення, називаючи їх "шпигуноманією".

За їхніми словами, одночасні звинувачення з боку Британії, США та Нідерландів - доказ скоординованої антиросійської кампанії.

Image caption Військовий об'єкт ГРУ на Комсомольському проспекті в Москві

Такої ж думки дотримується генерал-лейтенант запасу Євген Бужинський. Навіть зважаючи на те, що чотирьох чоловіків спіймали на гарячому в Гаазі.

"Ви називаєте це доказом. Для мене це не доказ", - каже він, відверто незадоволений розмовами про некомпетентність ГРУ.

"Російська розвідка вважалася однією з кращих в світі. А тепер нам показують кількох дурнів, абсолютно некомпетентних, абсолютно дурних, непрофесійних ідіотів? Це просто образливо", - говорить він.

Деякі з викритих владою західних країн на цьому тижні чоловіків досить активні в інтернеті для секретних агентів.

Двоє з них входять в список колишніх гравців московської любительської футбольної ліги, і на сайті можна побачити їхні фотографії. Один з чинних гравців клубу "Радикс" каже, що в минулому там грало багато співробітників спецслужб.

"Так було на початку, але часи змінюються", - заявив Олексій Бакликов. Він додає, що ніколи не зустрічався особисто з підозрюваними.

Минулого року інший можливий агент ГРУ Артем Малишев продав кілька предметів в інтернеті, в тому числі стару акустичну гітару і смартфон.

Чоловік, якого цього тижня ФБР оголосило в розшук за підозрою в кібератаках, також зареєстрований на сайті знайомств. Він підморгує на фото в профілі і публікує на своїй сторінці фотографії занять спортом.

Оприлюднивши імена цих людей, країни Заходу сподіваються переконати Росію припинити хакерські атаки.

Копирайт изображения AFP Image caption Ймовірних російських спецагентів голландська поліція затримала на парковці неподалік від офісу ОЗХЗ

Але неподалік від будівлі, де розташована військова частина №26165, яка нібито є штаб-квартирою російських кібервійськ, є ринок, і люди там не дуже вірять в усі ці звинувачення.

"Я не знаю, кому вірити. Все дуже заплутано", - говорить продавець Валерій, стоячи біля ятки з медом.

"Це повна маячня, - каже жінка-покупець. - Ви думаєте, що наші шпигуни повні ідіоти? Я думаю, що вони чудові".

Судячи з усього, Росія збирається просто пережити цей скандал. Він неприємний, але Росія навряд чи змінить свою поведінку.

"Путін від цього гірше спати не буде. Головне питання - чи переростуть ці ганебні історії в нові санкції", - говорить Марк Галеотті.

"Ми на війні. Можна програти одну битву, але це не означає, що ви підете на капітуляцію. По-моєму так думає Кремль, - каже Олександр Габуєв. - Так, ми зазнали поразки в цій битві. Але ми повернемося додому, винесемо з цього урок і продовжимо далі".

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