У Британії домагалися третини школярок, коли вони носили форму

Копирайт изображения Getty Images

У Великій Британії кожна третя дівчинка в шкільній формі стикалася з сексуальними домаганнями в громадських місцях.

Дві третини дівчат зізнаються, що вони зазнали небажаної сексуальної уваги на публіці.

Такі цифри приводяться в звіті дитячої благодійної організації Plan International UK.

Згідно зі звітом, для багатьох дівчат домагання на вулиці - "невіддільна частина дорослішання".

Організація закликає перехожих, які стають свідками таких домагань, ставати їм на заваді.

Під час підготовки звіту опитали понад 1000 підлітків та молодих жінок у віці від 14 до 21 року. Також з дівчатами та науковцями проводилися інтерв'ю.

Виявилося:

66% дівчат Великої Британії заявили, що вони зазнали небажаної сексуальної уваги, сексуального або фізичного контакту в громадському місці

35% дівчат повідомили, що вони зазнали небажаного сексуального контакту - їх торкалися, мацали чи хапали

Восьмирічні дівчата також кажуть, що ставали свідками або і самі стикалися з домаганнями

Більш як кожна третя дівчинка зазнавала небажаної сексуальної уваги - мацання, витріщання, свистіння вслід - коли вона носила шкільну форму

Чверть дівчат сказали, що їх знімали чи фотографували незнайомці без дозволу

У звіті є історії декількох молодих жінок, у тому числі 19-річної Маліки з Бірмінгема, яка розповіла, що невідомий їхав за нею автомобілем, коли вона йшла вулицею сама.

"Я вдавала, що розмовляю телефоном, намагаючись зробити вигляд, що мій тато збирається забрати мене, - розповідає вона. - Тепер мої батьки більш уважні до того, коли я буду вдома і коли йду гуляти ввечері".

Інша 18-річна дівчина зізналася, що для неї вуличні домагання були частиною культури "мачизму". Її батько якось сказав їй: "Ти знаєш, якими є чоловіки".

Ще одна дівчина 17-ти років сказала в інтерв'ю: "Це просто нормально".

Що робити, якщо тебе домагаються

У міжнародному русі опору харасменту "Hollaback!" кажуть, що немає правильного чи хибного способу реагувати на домагання.

Але якщо ви вирішите відповісти кривднику напряму, є декілька порад:

Будьте твердими: подивіться йому в очі і засудіть його поведінку сильним, чітким голосом.

Скажіть те, що здається вам природним: важливо, що ваша відповідь не повинна звучати як вибачення.

Не взаємодійте: хулігани можуть спробувати сперечатися з вами, образити вас в подальшій розмові чи сміятися з вас. Може виникнути спокуса вступити з ними в словесну перепалку, робити так не рекомендується. Ваша увага може заохотити їх.

Продовжуйте йти: як тільки ви сказали, що хотіли, продовжуйте рух. Такі люди не заслуговують на задоволення від вашої компанії.

Благодійна організація закликає уряд визнати вуличні домагання різновидом насильства за статевою ознакою.

Вона рекомендує, зокрема:

Кампанію серед населення, яка поширить меседж, що вуличні домагання "це не нормально"

Навчання для охочих громадян, як безпечно втручатись та запобігати таким домаганням на вулиці

Заохочувати хлопців та чоловіків, щоб вони змінювали своє ставлення та кидали виклик переслідуванням

Забезпечувати сексуальну освіту серед молоді

Навчати працівників громадських місць (працівників магазинів, водіїв автобусів), як виявляти домагання та повідомляти про них

Таня Баррон, керівник Plan International UK, заявила, що вона "шокована та глибоко стурбована" тим, що дівчата відверто шкільного віку стають жертвами сексуальних домагань.

"Це просто неприйнятно, щоб дівчатам 12-ти років свистіли в громадських місцях, щоб їх торкалися проти їхньої волі, витріщалися на них чи навіть переслідували", - сказала вона.

На її думку, цю "ганебну поведінку" слід зупинити.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.