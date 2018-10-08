Суд в Іспанії відпустив лікаря, який викрадав дітей за диктатури Франко

Копирайт изображения AFP Image caption Протестувальниця у футболці з написом: "Шукаю свою дитину"

Мадридський суд відпустив колишнього лікаря, який викрадав новонароджених дітей у їхніх матерів і віддавав їх безплідним парам.

Суд визнав, що 85-річний гінеколог Едуардо Вела вчиняв злочини, але звинувачення зняли через те, що пройшло занадто багато часу.

Він - перша людина, яка потрапила на лаву підсудних за незаконні усиновлення, які відбувалися під час та після фашистської диктатури генерала Франко.

Підозрюють про тисячі інших таких випадків.

Справа Вели стосувалася Інес Мадригал, яку викрали у її біологічних батьків в клініці, де працював лікар, і де вона народилася 1969 року.

Після тріумфу Франко в Іспанії після громадянської війни 1936-1939 років багатьох дітей вилучили з сімей, яких фашистський режим вважав за республіканців. Цих дітей передали до сімей, які вважали більш благонадійними.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.