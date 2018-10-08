Суд в Іспанії відпустив лікаря, який викрадав дітей за диктатури Франко
Мадридський суд відпустив колишнього лікаря, який викрадав новонароджених дітей у їхніх матерів і віддавав їх безплідним парам.
Суд визнав, що 85-річний гінеколог Едуардо Вела вчиняв злочини, але звинувачення зняли через те, що пройшло занадто багато часу.
Він - перша людина, яка потрапила на лаву підсудних за незаконні усиновлення, які відбувалися під час та після фашистської диктатури генерала Франко.
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Підозрюють про тисячі інших таких випадків.
Справа Вели стосувалася Інес Мадригал, яку викрали у її біологічних батьків в клініці, де працював лікар, і де вона народилася 1969 року.
Після тріумфу Франко в Іспанії після громадянської війни 1936-1939 років багатьох дітей вилучили з сімей, яких фашистський режим вважав за республіканців. Цих дітей передали до сімей, які вважали більш благонадійними.
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