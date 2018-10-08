Нобеля з економіки отримали американці. Що вони досліджують?

Копирайт изображения NOBELPRIZE.ORG Image caption Вільям Нордхаус та Пол Ромер

50-ту Нобелівську премію з економіки отримали американці Вільям Нордхаус та Пол Ромер за інтеграцію кліматичних змін та технологічних інновацій в економічний аналіз, повідомив Нобелівський комітет.

Згідно з заявою комітету, вчені "розробили методи дослідження найбільш фундаментальних та невідкладних проблем нашого часу - створення стійкого і стабільного зростання світової економіки".

"Приз за досягнення в економічній науці пам'яті Альфреда Нобеля" технічно не є Нобелівською премією. Винахідник динаміту Нобель заповів гроші на премії в п'яти інших сферах: хімії, фізиці, медицині, літературі та премію миру.

Економіку ж додали тільки у 1969 році. Спонсором призу виступає шведський державний банк, а не нобелівський фонд.

Лауреатів визначає Шведська королівська академія наук, як і у випадку з фізикою і хімією, і нагороджують всіх одночасно.

Церемонія традиційно пройде 10 грудня в Стокгольмі, де вручаються всі премії, крім миру (її дають у той самий день в Осло).

Також через секс-скандал Нобелівський комітет відмовився від вручення Нобелівської премії з літератури у 2018 році.

Натомість наступного року церемонію нагородження відновлять і оголосять одразу двох лауреатів - за 2018 і 2019 роки.

Що вони досліджують?

Професор Нордхауз із Єльського університету став першою людиною, яка створила модель, яка описує взаємозв'язок між економікою та кліматом, говориться в заяві академії.

Нордхаус почав працювати над цією темою у 1970-х роках, оскільки вчені тоді все більше хвилювались, що спалювання викопного палива може призвести до потепління клімату.

Копирайт изображения YALE Image caption Вільям Нордхаус описав зв'язок економіки і клімату

У середині 1990-х він став першою людиною, яка створила інтегровану модель для опису глобального взаємозв'язку між економікою та кліматом.

Модель Нордхауса зараз широко поширена і застосовується для симуляції того, як економіка та клімат спільно еволюціонують.

Її використовують для оцінки наслідків кліматичної політики держав, наприклад, результатів введення податку на вуглець.

Професор Ромер з Бізнес-школи Нью-Йоркського університету, показав, як економічні сили керують бажанням фірм випускати нові ідеї та інновації.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пол Ромер пояснив як ідеї відрізніються від інших товарів в економіці

Попередні макроекономічні дослідження підкреслювали роль технологічних інновацій як основного фактору економічного зростання, але не моделювали, як економічні рішення та ринкові умови визначають створення нових технологій.

Праця Ромера, яку він опублікував у 1990 році, заклала основу того, що зараз називають теорією ендогенного зростання. Теорія пояснює, як ідеї відрізняються від інших товарів і вимагають особливих умов для процвітання на ринку.

Теорія Ромера породила величезну кількість нових досліджень регуляцій та політик, які заохочують нові ідеї та довгострокове процвітання.

"Їх (Нордхауса і Ромера) результати значно розширили масштаби економічного аналізу шляхом побудови моделей, які пояснюють, як ринкова економіка взаємодіє з природою та знаннями", - повідомила академія у заяві.

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