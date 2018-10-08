У Росії етапували в колонію українського журналіста Сущенка

Копирайт изображения UNIAN

Журналіста агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, якого в Росії засудили як шпигуна, переправили до колонії.

Про це на своєму Facebook повідомив його адвокат Марк Фейгін.

"За попередньою інформацією, Романа Сущенка етапували до місця відбування покарання", - написав адвокат.

У вересні Верховний суд РФ виніс остаточне рішення у справі Сущенка, засудивши його до 12 років колонії суворого режиму.

Сущенко наголосив, що не згоден з рішенням і продовжить боротьбу за звільнення, у тому числі подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини.

В чому звинувачують Сущенка?

Російська сторона заявляє, що Роман Сущенко - полковник і кадровий співробітник Головного управління розвідки Міноборони України.

За версією ФСБ, його затримали у Москві 30 вересня 2016 року під час "шпигунської акції", коли він збирав "відомості про Збройні сили Росії".

Сам журналіст заперечує звинувачення ФСБ і не визнає своєї вини. Він наполягає, що перебував у Росії в приватних справах.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.