У Росії етапували в колонію українського журналіста Сущенка
Журналіста агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, якого в Росії засудили як шпигуна, переправили до колонії.
Про це на своєму Facebook повідомив його адвокат Марк Фейгін.
"За попередньою інформацією, Романа Сущенка етапували до місця відбування покарання", - написав адвокат.
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У вересні Верховний суд РФ виніс остаточне рішення у справі Сущенка, засудивши його до 12 років колонії суворого режиму.
Сущенко наголосив, що не згоден з рішенням і продовжить боротьбу за звільнення, у тому числі подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини.
В чому звинувачують Сущенка?
Російська сторона заявляє, що Роман Сущенко - полковник і кадровий співробітник Головного управління розвідки Міноборони України.
За версією ФСБ, його затримали у Москві 30 вересня 2016 року під час "шпигунської акції", коли він збирав "відомості про Збройні сили Росії".
Сам журналіст заперечує звинувачення ФСБ і не визнає своєї вини. Він наполягає, що перебував у Росії в приватних справах.
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