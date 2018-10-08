Що таке менструальні чаші та чому їх купують?

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Не всі жінки можуть відкрито говорити про критичні дні, попри те, що ця тема часто потрапляє до заголовків.

Поки дискусії тривають, на ринку з'являються нові товари.

Скільки жінки витрачають на засоби гігієни під час менструації?

За оцінками Mintel, у Великій Британії ринок засобів жіночої гігієни становив 350 мільйонів доларів.

Найчастіше купували одноразові тампони, прокладки та трусики для менструацій. Втім, витрати зменшилися у порівнянні з 2016 роком на 7,4 млн доларів.

Аналітик Mintel Хера Кросен заявила, що супермаркети навмисне знизили ціни на ці товари, щоб залучити нових покупців, замість того, щоб сприяти скороченню споживання цих товарів.

А що із багаторазовими прокладками?

Останнім часом користувачі Instagram та Facebook могли помітити дедалі більше реклами товарів для менструацій багаторазового використання.

Серед них - аптечні тампони, менструальні чаші або прокладки з тканини.

Спідня білизна для критичних днів зазвичай виготовлена з бавовни та водонепроникного матеріалу, тому її можна носити замість (або з) іншими засобами під час менструації.

Навіть кількість пошукових запитів продуктів багаторазового використання у Google збільшилася за останні роки, а найбільше користувачів цікавили чаші для менструації.

Беручи шкалу в 100 балів, інтерес до цих "чашок" у 2013 році становив 21 бал, а вже цього року кількість сягнула 83.

Image caption Більшість одноразових засобів жіночої гігієни вироблені з пластику, який неможливо утилізувати

Найчастіше цей товар шукають у Австралії, а от в Сполучених Штатах більше цікавляться багаторазовими прокладками.

Великі роздрібні мережі, як Walmart у США та Boots у Великій Британії вже продають менструальні чаші.

З чого б такі зміни?

ЗМІ часто порушують питання забруднення навколишнього середовища пластиком.

У Великій Британії уряд планує вжити заходів, які призведуть до збільшення ціни на поліетиленові пакети до 13 доларів.

Аналітики зазначають, що зростання занепокоєності через навколишнє середовище якраз і є одним із факторів, що спричинило інтерес до продуктів багаторазового використання під час критичних днів.

Більшість одноразових тампонів та прокладок мають у собі елементи пластику, які потім лежать на сміттєзвалищах.

У 2017 році Товариство охорони морських сил повідомило, що на британські пляжі вода виносить велику кількість використаних прокладок та одноразових аплікаторів.

Саме з цих причин, в мережі дедалі частіше рекламують товари багаторазового використання. "Екологічність" під час критичних днів також пропагують блогери.

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А от жінок мотивують купувати такі продукти, аби вони заощаджували гроші.

Що таке "податок на тампони"?

Деякі організації кажуть, що з цієї причини не всі дівчатка з бідних сімей можуть дозволити собі купувати прокладки, і як наслідок, у критичні дні не ходять до школи.

В Австралії скасували збираний 18 років податок на предмети жіночої гігієни.

Індія також скоротила цей податок на 12%, а Канада скасувала його ще в 2015.

ЄС тільки планує переглянути розмір цього податку, але поки мова йде про скорочення на 5%.