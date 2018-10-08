Що винесли молодики з магазину в центрі Києва?

Копирайт изображения Ангеліна Бакалінська

Група молодиків в неділю ввечері пограбували продуктовий магазин на вулиці Грушевського у Києві. Про це повідомили у київській поліції.

Правоохоронці розповіли, що спершу 30-40 молодиків зайшли до магазину, а потім розкидати товар і частину забрали з собою.

До поліцейських звернувся охоронець, який і уточнив, що молодики винесли майже 40 пляшок слабоалкогольних напоїв, а потім втекли.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж).

Наразі правоохоронці перевіряють записи із камер відеонагляду, аби встановити правопорушників.

Це були діти

Очевидці розповіли, що молодикам, які увірвалися до магазину на вигляд було від 10 до 16 років

Журналістка Ангеліна Бакалінська повідомляє у Facebook, що від 50 до 70 людей "прибігли з боку метро "Арсенальна".

За її словами, вони винесли з магазину "пляшки та жуйки". На частині товару були протиугінні магніти, а жуйки та дрібні товари молодики "розкидали по вулиці".

Наразі крамниця працює у штатному режимі. BBC News Україна там розповіли, що молодики "виносили з магазину все, що бачили".