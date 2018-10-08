У Bellingcat назвали справжнє ім'я "Олександра Петрова"

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Підозрюваний в отруєнні в Солсбері "Олександр Петров" виявився офіцером ГРУ Олександром Мишкіним, йдеться у спільному розслідуванні російського інтернет-видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat.

Bellingcat пише, що пан Мишкін народився 13 липня 1979 року в селі Лойга Архангельської області, закінчив одну з "елітних військових медичних академій", де вивчився на військового лікаря для російських військово-морських сил.

За даними Bellingcat, під час навчання пан Мишкін почав служити в ГРУ, а до 2010 року переїхав до Москви.

У виданні стверджують, що в Москві пан Мишкін був зареєстрований на Хорошівському шосе, будинок 76б, також там зареєстрована штаб-квартира Головного управління Генштабу міністерства оборони РФ (колишнє ГРУ).

BBC вдалося знайти підтвердження цій інформації в одній із баз персональних даних росіян.

Перш ніж переїхати до Москви і стати "Олександром Петровим" пан Мишкін навчався у Військово-медичній академії (ВМА) імені Кірова. У Петербурзі він отримав паспорт і страховий номер індивідуального особового рахунку (СНІЛС). У 2007 році пан Мишкін був зареєстрований за адресою вул. Академіка Лебедєва, 12 - це гуртожиток ВМА ім. Кірова.

Лондон назвав імена підозрюваних в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії 5 вересня.

12 вересня Президент Росії Володимир Путін повідомив, що російська влада знайшла Олександра Петрова і Руслана Боширова і назвав їх "цивільними".

Наступного дня телеканал RT дав інтерв'ю, в якому "Петров" і "Боширов" заявили, що їздили до Солсбері як туристи, і відкинули звинувачення в отруєнні.

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Британська поліція раніше назвала імена двох громадян Росії, яких підозрюють в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що підозрювані були співробітниками ГРУ.

У Скотленд-Ярді вважають, що імена підозрювані використовували як псевдоніми. Обом чоловікам близько сорока років.

66-річного Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію отруїли "Новачком" у березні.

Представник прокуратури Сью Хеммінг пояснила, що є достатньо доказів, аби "гарантувати реальну перспективу засудження", і що "висунення обвинувачення Олександру Петрову та Руслану Боширову в інтересах суспільства".

За повідомленням Королівської прокуратури Великої Британії, було видано європейський ордер на арешт росіян, проте запит про екстрадицію подавати не будуть.

"Ми не будемо звертатися до Росії із проханням про екстрадицію цих громадян, оскільки російська конституція не дозволяє екстрадувати громадян своєї країни", - пояснила представник прокуратури Сью Хеммінг.

Заява Мей

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вважає, що дозвіл на отруєння у Солсбері, скоріш за все, був наданий вищим керівництвом Росії.

"На підставі проведеного розслідування уряд робить висновок, що двоє громадян, імена яких назвала поліція і прокуратура, є співробітниками російської військової розвідки, ГРУ", - сказала вона.

"Це не була просто злочинна операція. Найімовірніше, її схвалили за межами ГРУ, на вищому рівні російської влади", - додала Мей.

Триденна подорож

Правоохоронцям вдалося детально відновити дії росіян на території Великої Британії 2-4 березня.

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У повідомлення поліції йдеться, що 2 березня Петров і Боширов прилетіли до Лондона з Москви та зупинилися в готелі City Stay. Наступного ранку вони потягом вирушили у Солсбері та повернулися в Лондон ввечері того ж самого дня. У поліції припускають, що в той день вони проводили попередню розвідку та не загрожували громадській безпеці.

4 березня підозрювані знову вирушили тим самим маршрутом в Солсбері. Там вони потрапили на запис камер стеження біля будинку Скрипалів. Слідчі припускають, що вони отруїли вхідні двері будинку нервово-паралітичною речовиною "Новачок". В той же день Петров та Боширов повернулися до Лондона та полетіли до Москви.

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Рівно за два місяці, 4 травня, кімнату готелю, де жили росіяни, дослідили фахівці з хімзахисту, які виявили там зразки "Новачка" в кількості, що не становила небезпеки для здоров'я людини.

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Поліція також повідомила, що зразки "Новачка" виявили в контрафактному флаконі духів Nina Ricci, з яким контактувала Дон Стерджесс, яка померла від отруєння в Еймсбері в червні.

Два отруєння

Колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості вдень 4 березня в центрі міста Солсбері на лавці в сквері. Експерти встановили, що їх отруїли розробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

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Незабаром після цього Тереза ​​Мей зажадала від Москви пояснень.

Отруєння Скрипалів серйозно загострило відносини між Великою Британією і Росією: Лондон вислав 23 російських дипломатів, Москва відповіла тим же. Згодом десятки країн підтримали Велику Британію, оголосивши про висилку російських дипломатів.

30 червня в містечку Еймсбері неподалік від Солсбері госпіталізували 44-річну Дон Стерджесс, яка отримала дозу нервово-паралітичної речовини. Вона померла 8 липня. Її приятель, 45-річний Чарлі Роулі, також отруївся, проте вижив.

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Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявила, що Дон Стерджесс загинула від "Новачка".

Раніше до такого самого висновку дійшли експерти британської лабораторії в Портон-Даун.