МЗС Росі: затримані в Нідерландах росіяни мали проводити тести, а не кібератаки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росіяни їздили до Гааги проводити "рутинні" перевірки, запевняють у МЗС Росії

Російське МЗС заявило, що затримані у квітні в Нідерландах росіяни насправді повинні були перевіряти інформаційні системи посольства РФ, а не вчиняти кібератаки.

Міністр Сергій Лавров назвав їхню поїздку "рутинною".

Раніше Нідерланди звинуватили Головне розвідуправління Росії у спробах атаки на Організацію з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та намаганнях викрасти файли про розслідування загибелі МН17.

"Вилучені у російських представників технічні засоби призначалися для тестування інформаційних систем посольств в інтересах аналізу захищеності комп'ютерних мереж у зв'язку з частими спробами кіберпроникнення до російських державних установ", - цитує заяву МЗС Росії агенція "Інтерфакс".

У російському міністерстві підтвердили, що четверо росіян, затриманих у Гаазі, мали дипломатичні паспорти, "що часто використовується у міжнародній практиці".

"Російських представників в аеропорту зустрічав співробітник посольства (а саме - помічник посла), який після розміщення у готелі доставив їх на територію диппредставництва", - сказано в заяві.

У четвер, 4 жовтня, міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд повідомила, що 13 квітня служба військової розвідки й безпеки країни запобігла кібератаці ГРУ, направленій на Організацію по забороні хімічної зброї. У той же день з країни були вислані чотири росіянина з дипломатичними паспортами, що, як вважає влада Нідерландів, є співробітниками ГРУ.

Про "сімох хакерів" російської військової розвідки, як раніше називалася ГРУ, зокрема й про чотирьох затриманих у Гаазі, в той же день заявили в США.

МЗС Росії у своїй заяві не уточнює, де служать люди, відправлені, за його версією, тестувати інформаційні системи російських посольств.

"Повсякденну діяльність російських дипломатичних представництв за кордоном забезпечують різні державні організації та відомства, включно з Міністерством оборони РФ. До цієї роботи залучаються тільки спеціалізовані та сертифіковані структури", - наголошується у заяві.

"Нічого незвичайного немає і в тому, що вони заселилися в готель "Марріотт", який знаходиться поруч зі штаб-квартирою ОЗХЗ, - додали в міністерстві. - Цей готель десятиліттями використовується російськими офіційними делегаціями, які прибувають в Гаагу на роботу як по лінії двосторонніх зв'язків, так і в рамках нашої участі в роботі ОЗХЗ, адже знаходиться за півкілометра від посольства".

МЗС Росії уточнило, що з готелем оформлені довгострокові договірні відносини.

У міністерстві підкреслили, що після затримання ніяких офіційних претензій російським фахівцям пред'явлено не було: "У них просто вилучили апаратуру, в тому числі мобільні телефони, позбавивши їх тим самим можливості оперативно зв'язатися з посольством. Потім їх супроводили на найближчий рейс до Москви".

"Рутинна поїздка"

Копирайт изображения Уряд Нідерландів Image caption Четверо росіян приїхали за дипломатичними паспортами

Раніше у понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в поїздці до Гааги згаданих росіян не було нічого секретного.

"Це була рутинна поїздка, вони не ховалися, ні коли селилися до готелю, ні коли прилетіли в аеропорт, ні коли відвідували наше посольство", - сказав Сергій Лавров на прес-конференції з міністром закордонних справ Італії.

"Все це виглядало, чесно кажучи, як непорозуміння", - додав він.

За кілька годин після слів Лаврова посол Нідерландів в Москві Рене Джонс-Бос відвідала МЗС Росії, куди її викликали через з заяви міністра оборони Нідерландів про "хакерів ГРУ".

"Я пояснила в МЗС РФ, що Нідерланди відповідальні за міжнародні організації на своїй території, що ми не можемо допускати кібератаки на міжнародні організації, як це ясно дала зрозуміти міністр оборони Нідерландів. Ми дали дуже чіткий сигнал, що це має припинитися", - пояснила дипломат.

Затримання в Гаазі

Копирайт изображения EPA Image caption У Росії називають "шпигуноманією" останні звинувачення проти своїх громадян

4 жовтня міністр оборони Нідерландів повідомила, що в квітні з країни вислали чотирьох співробітників російських спецслужб, які намагалися зламати комп'ютерну мережу штаб-квартири ОЗХЗ в Гаазі.

ОЗХЗ бере участь в розслідуванні хімічних атак в Сирії, а також розслідує отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в англійському Солсбері.

Голландське міноборони назвало імена висланих: Олексій Моренец, Євген Серебряков, Олег Сотніков та Олексій Мінін.

За даними голландської військової розвідки, всі четверо є співробітниками 5-го головного центру спеціальної служби ГРУ Росії.

У одного з підозрюваних було вилучено ноутбук, який, за даними міноборони Нідерландів, використовувався в Малайзії, щоб отримати несанкціонований доступ до файлів про катастрофу рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі в 2014 році.

Як розповіли офіційні особи Нідерландів, при затриманні один з росіян спробував зламати смартфон, що, ймовірно, використовувався для зламу мереж ОЗХЗ.

Крім того, в їхньому авто була захована антена для перехоплення сигналу.

У ході спільної прес-конференції представник Великої Британії заявив, що співробітники тієї ж військової частини атакували мережі Міністерства закордонних справ Британії незабаром після отруєння Сергія Скрипаля в березні цього року.

У одного з підозрюваних, як повідомляється, була виявлена ​​квитанція на таксі від будівлі ГРУ в Москві до аеропорту.

Як з'ясувала Російська служба Бі-бі-сі, щонайменше двоє росіян, згаданих Міністерством оборони Нідерландів, могли бути пов'язані з ГРУ місцем проживання.

Раніше у МЗС Росії називали "шпигуноманією" всі звинувачення Нідерландів на адресу Росії щодо її причетності до спроб кібератак на ОЗХЗ.