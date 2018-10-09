На складі боєприпасів на Чернігівщині пожежа і вибухи: тисячі місцевих евакуюють

Копирайт изображения Andriy Hmyria Image caption Пожежу на складах видно навіть з Ніжина, за 50 км від арсеналів, кажуть місцеві

На території шостого арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, триває пожежа.Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інформація про пожежу та вибухи надійшла о 3:40 вночі 9 жовтня.

"Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. До евакуації залучено автотранспорт. Евакуйовано близько 10 тис. осіб", - заявила прес-служба ДСНС.

Евакуація торкнеться майже 40 населених пунктів в Ічнянському та Прилуцькому районах Чернігівщини, додають у прес-службі обласної державної адміністрації.

Інформації про постраждалих поки що немає.

Територія шостого арсеналу - це близько 682,6 га, з них технічна територія - 402 га.

Вже о 4:22 в радіусі 30 км закрили повітряний простір над об'єктом.

Рух залізничного та автомобільного транспорту також призупинили, додають в ДСНС.

На місці події працюють 220 людей особового складу і 60 одиниць техніки ДСНС, у тому числі 21 піротехнічний розрахунок загальною чисельністю 105 чоловік та 39 одиниць техніки.

У прес-службі Генштабу цю інформацію підтверджують.

За їхніми даними, вибух стався на технічній території.

"Масштаб уточнюється", - додають у відомстві.

"Дім хитає, скло тремтить, жах"

Мешканці прилеглих міст, в тому числі Ніжина, що знаходиться за 50 км від арсеналу, скаржаться, що відчувають ударну хвилю і чують звуки вибухів.

"З пів четвертої гриміло, літали літаки, гелікоптери, думала, війна почалася, руки досі трясуться. Головне, щоб все добре закінчилося", - пише користувачка мережі.

"Це жах, дім хитає, скло тремтить, я живу на 9-му поверсі. Це страшно", - пише інша користувачка.

Від вчителів батькам приходять повідомлення, що занять в місцевих школах сьогодні не буде.

Дороги довкола перекрили

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області повідомляє, що через вибухи закрили деякі дороги державного значення:

дорога Р-68 Талалаївка - Ічня - Тростянець - Сокиринці - /Н-07/ від Талалаївки в сторону Ічні і від Парафіївки в сторону Ічні

дорога Т-25-27 Новий Биків - Ічня від перехрестя з дорогою Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаєнки-Монастирища-Ічні

дорога Т-25-24 Борзна-Ічня-Прилуки зі сторони Плисок в сторону Ічні і зі сторони дорогои Н-07 до Ічні

Станом на 6:30 ранку вільний проїзд дорогами М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ, Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Київ-Суми-Юнаківка в обох напрямках.

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