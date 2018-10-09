Рідкісний білий тигр загриз працівника зоопарку в Японії
У Японії рідкісний білий тигр вбив працівника зоопарку у своєму вольєрі.
40-річного чоловіка знайшли з кривавою раною на шиї в клітці тигра. Його доправили до лікарні, де постраждалий і помер.
За офіційною версією, на працівника напав один з чотирьох білих тигрів зоопарку, повідомляють засоби масової інформації.
- Тигр загриз відвідувача зоопарку в Китаї
- Одна сім'я: в Пекіні покинуті тигренята та левеня подружились з цуциками
Тигру дали снодійне, щоб рятувальники та поліція потрапили на місце події.
Напад стався пісно ввечері у понеділок в зоологічному парку Хіракава міста Кагосіма на півдні країни.
Поліція проводить розслідування, як зоопарк доглядає за своїми білими тиграми, повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo.
Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.