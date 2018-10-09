Вибухи біля Ічні: соцмережі про "службову недбалість" і "диверсію Росії"

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У соцмережах активно обговорюють вибухи та пожежу на складах з боєприпасами поблизу Ічні Чернігівської області.

Про пожежу стало відомо вночі у вівторок.

Постраждалих немає, але вже евакуювали понад 12 тис. місцевих жителів, які скаржаться на звуки вибухів та вібрації від вибухових хвиль.

Дехто навіть повідомляє, що снаряди розлітаються по околицях і становлять небезпеку для людей.

У місцевих групах просять допомоги про евакуацію.

"У селi Тишкiвка люди сидять в погребах, будь ласка допоможiть їх забрати, зв'язку i свiтла немає", - пишуть у групі "Підслухано в Ічні".

Інші ж пропонують допомогу.

"Можу допомогти з житлом, прийняти до себе близько 10 чоловік, тож кому потрібна допомога - пишіть, проживаю в Броварському районі", - пише користувачка Nadiya Usenko.

Багато хто шукає родичів із цього району, з якими втратили зв'язок.

"Це вже система"

Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею, що передбачає недбале ставлення військових до служби.

А чимало користувачів в соцмережах вже звинувачують українську владу в недбальстві.

"Сватове, Новоянисоль, Балаклія, Калинівка, Ічня - це вже система(((", - обурюється в Twitter користувач Інна Костенко.

"Коли за попередні вибухи нікого не покарали і ніхто не поніс відповідальності, то не варто дивуватися тому, що у нас вибухають чергові склади… Складається враження, що наше вище військове керівництво, напевно, не в стані навести на військових складах порядок і забезпечити їхню безпеку", - пише користувач Юрій Мисягін.

Користувач Facebook Олександр Онищенко називає те, що сталося, "масштабним списанням чи нехлюйством".

Є користувачі, які вважають, що вибухи - результат диверсії з боку Росії.

Військовий експерт Юрій Карін вважає, що вибухи напряму пов'язані з тим, що саме сьогодні в Стамбулі буде Синод Константинопольського патріархату, де можуть ухвалити рішення про надання українській православній церкві автокефалії.

"В ніч з 8 на 9 жовтня здійснено диверсію на складах з боєприпасами в Ічні. Крім того, ці події відбулися напередодні засідання Синоду в Константинополі, де повинні прийняти історичне рішення, яке викликає істерику в Москві", - пише Карін в Facebook.

"Зараз, звичайно, знову підуть чутки про ревізії. Що, мовляв, самі крадуть і підривають. Але все це дурниці, - переконаний журналіст Юрій Бутусов. - Так що все це диверсія. Це, як завжди, неприємно чути тим, хто відповідає за наземну охорону і за ППО від безпілотників. Але це диверсія. Ічня ближче за все до РФ, туди безпілотник долетить так само, як долетів до Балаклеї. Та що це не злодійство, це напад".

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