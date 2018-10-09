Перед пожежею на складах в Ічні чули вибухи: Генштаб підозрює диверсію

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Найбільш ймовірна версія пожежі на складах з боєприпасами біля Ічні Чернігівської області - диверсія.Про це заявив на брифінгу заступник начальника Генштабу Родіон Тимошенко.

"Перевіряється кілька версій події Службою безпеки, зокрема версія про можливе вчинення диверсії", - повідомив він.

За словами пана Тимошенка, оперативна група Генштабу опитала чергових на постах, які підтвердили, що перед пожежею чули чотири вибухи в різних місцях арсеналу. В результаті й виникла пожежа.

"Інтенсивність вибухів в різних місцях говорить про те, що найбільш імовірно це диверсія", - зробив висновок пан Тимошенко.

За його словами, пожежею охоплено 5 сховищ. На території велике задимлення, яке перешкоджає розвідці, але йдеться про територію не більше 10% арсеналу, підкреслили в Генштабі.

Територія шостого арсеналу - це близько 682,6 га, з них технічна територія - 402 га.

ДСНС повідомляло, що на складах понад 88 тис. тонн боєприпасів, втім в Генштабі цю інформацію спростовують.

За словами Тимошенко, кількість боєприпасів, щонайменше, в півтора-два рази менша. Точну цифру він не назвав, зазначивши, що це таємна інформація.

Він підкреслив, що там немає великих ракетних комплексів. На складах зберігалася здебільшого стрілкова зброя. 20% того, що зберігається, - елементи боєприпасів.

Як сталася пожежа?

Інформація про пожежу та вибухи надійшла о 3:40 вночі 9 жовтня. Вже о 4:22 в радіусі 30 км закрили повітряний простір над об'єктом.

Рух залізничного та автомобільного транспорту також призупинили, додають в ДСНС.

Евакуйовано близько 12 тис. осіб, наразі загиблих серед військових та цивільних немає.

По медичну допомогу звернулися 63 людини, які скаржаться з поганим самопочуттям через задимленість, повідомляє Чернігівська облдержадміністрація.

Евакуація торкнеться майже 40 населених пунктів в Ічнянському та Прилуцькому районах Чернігівщини, додають у прес-службі ОДА.

Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею, що передбачає недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.

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