Частини тіла у візку: в Мексиці затримали підозрюваних у десятках вбивств

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У Мексиці арештували пару, яка перевозила частини людського тіла у дитячому візку. Чоловіка та жінку підозрюють у щонайменше 10 вбивствах.

Повідомляють, що на слуханнях після арешту чоловік зізнався в тому, що вбив 20 жінок у передмісті Мехіко.

Слідчі знайшли частини тіла у квартирі пари, а також у сусідніх приміщеннях. Їх зберігали у відрах з цементом та у холодильнику.

Прокурори кажуть, що пара продавала частини тіла, але невідомо кому.

Вбивства жінок дуже поширені у Мексиці та часто залишаються безкарними. Проте жахливі деталі цієї справи обурили людей та спровокували вуличні протести в Екатепці - бідному передмісті Мексики, де сталися злочини.

Немовля жертви на продаж

Сусіди розповіли, що кожного разу, коли бачили пару, ті штовхали коляску, в якій згодом поліція знайшла частини тіла.

Поліція вирішила зупинити їх та обшукати після того, як у вересні зникала місцева жителька Ненсі Гуйтрон та її двомісячна донька Валентина.

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Під час слухань обвинувачений, якого назвали Хуаном Карлосом, зізнався у вбивстві пані Гуйтрон та визначив двох інших своїх жертв: 23-річної Арлет Олгун та 29-річної Евелін Рохас.

Прокурори кажуть, що він також зізнався у тому, що вчинив сексуальне насильство щодо деяких жертв, перш ніж їх убити, а також продав їхні речі та деякі частини їхніх тіл.

Всі три жертви були матерями-одиначками та зникли продовж кількох останніх місяців.

Пані Гуйтрон зникла 6 вересня разом зі своїм немовлям після того, як відвела до школи своїх двох старших доньок.

Коли ніхто не прийшов забирати дівчат зі школи, сусіди забили на сполох.

Поліція знайшла дівчинку Валентину, яку, за словами правоохоронців, продала пара зловмисників. Її передали прабабусі.

Безкарні злочини

Слідчі кажуть, що жінки знали Хуана Карлоса та його партнерку Патрицію, бо купували у них одяг та їжу.

За словами слідчих, Патриція заманила їх у свою квартиру, сказавши, що має там ще більше товарів.

Поліціянти розповіли, що коли Хуана Карлос арештували, той запитав офіцерів, чи зможе він прийняти душ та перевдягатися перед тим, як постати перед ЗМІ, бо він "не брудний злочинець".

У штаті Мексика зникає найбільше жінок у країні. З січня по квітень цього року там зникли 395 людей, з яких 207 були жінками.

Зникнення людей найчастіше трапляються у районах, які контролюють банди, і куди боїться ходити поліція.

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