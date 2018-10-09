Нафтогаз і Київ "помирилися". Коли буде гаряча вода?

Копирайт изображения UNIAN

НАК "Нафтогаз" підписав мирову угоду із "Київтеплоенерго" і "Київенерго" - нинішнім і колишнім постачальниками гарячої води і тепла у столиці.

За повідомленням компанії, це дає змогу відновити постання гарячої води киянам впродовж п'яти днів після ухвали мирової угоди судом.

Засідання Господарського суду Києва, яке розглядає це питання, має відбутися 10 жовтня. Відтак, теоретично, гаряча вода у домівках киян може з'явитися до офіційного початку опалювального сезону.

Згідно із угодою, столичне комунальне підприємство "Київтеплоенерго" підтверджує, що визнає борги "Київенерго" перед "Нафтогазом" у розмірі майже 2,4 млрд грн. При цьому питання стягнення додаткових нарахувань підлягає вирішенню у судовому порядку в рамках окремих судових спорів.

За словами першого заступника голови правління "Нафтогазу" Сергія Переломи, підписання мирової угоди усуває останні перепони для поновлення гарячого водопостачання в Києві та початку опалювального сезону.

"Після затвердження судом мирової угоди ми готові у будь-який час підписати з "Київтеплоенерго" договори про постачання газу на умовах, передбачених урядовою постановою про покладання спецобов'язків, і сподіваємось, що "Київтеплоенерго" зможе виконати необхідні умови для отримання номінацій", - цитує прес-служба "Нафтогазу" Сергія Перелому.

"Документ підписаний усіма сторонами. Сподіваємося, завтра він буде затверджений у суді. Після отримання ухвали суду "Київтеплоенерго" зможе підписати угоду на постачання природного газу за пільговими цінами та розпочати процес відновлення гарячого водопостачання для тієї частини, яка її не має", - пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Біг по колу, щоб зігрітися

Наприкінці квітня у Києві почалося масове відключення гарячої води, якої у більшості столичних осель немає і досі.

Копирайт изображения Facebook/"Типовий Київ" Image caption Відсутність гарчої води в Києві стала справжнім "мемом" соцмереж, і навіть нову скульптуру на Бесарабці користувачі назвали "синюшним киянином"

Саме тоді термін дії угоди, за якою "Київенерго" з 2001 року управляла тепловим господарством Києва та постачала гарячу воду й опалення.

З 1 травня теплові мережі, теплові пункти, котельні й лічильники відійшли новоствореному комунальному підприємству "Київтеплоенерго". А ось ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 разом зі сміттєспалювальним заводом "Енергія" до серпня залишалися в управлінні "Київенерго".

"Київенерго" передав теплове господарство столиці із багатомільярдними боргами за газ - як самих споживачів, так і бюджету. Без погашення цих боргів "Нафтогаз", посилаючись на закон, відмовлявся укларадти договори про постачання газу на столичні ТЕЦ, що виробляють як гарячу воду, так і тепло.

Київська влада спочатку збиралася судитися із "Нафтогазом", але згодом вирішила піти на "мирову", взявши на себе ту частину боргів, яку можна покрити "компенсаторами" - наприклад, боргами споживачів, із якими надалі вестиме роботу самотужки. Відповідне рішення Київрада схвалила 11 вересня. На початок вересня ці борги становили майже 2,5 млрд грн.

Ще 730 млн грн боргів було покрито за рахунок субвенції з бюджету. Фактично, це є борг держави за субсидіями, які "Київенерго" мав би отримати, але не отримав із бюджету.

Наразі без гарячої води залишаються Оболонський, Подільський, Святошинський, переважна більшість споживачів Деснянського, невелика частина Дніпровського та Солом'янського районів Києва.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.