У Києві дозволять їздити 80 км/год: перелік вулиць

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На 17 вулицях Києва дозволили їздити зі швидкістю 80 км/год у теплий сезон - з 1 квітня до 1 листопада.

Відповідне рішення у вівторок, 9 жовтня, ухвалила Київрада.

З початку 2018 року в Україні запрацювали нові правила дорожнього руху, які обмежили допустиму швидкість транспорту в населених пунктах до 50 км/год.

У столиці для "забезпечення належних умов життєдіяльності" міська рада може встановлювати більшу допустиму швидкість для окремих ділянок.

Тому Київрада "для комфорту та зручності" водіїв підвищила норму на 17 вулицях міста.

"Ці 17 ділянок пристосовані для більш інтенсивного трафіку, бо не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків в одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна спроможність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні", - зазначив заступник міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів.

Вулиці Києва, на яких можна їхати 80 км/год:

- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);

- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва);

- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ") (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);

- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

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