У Києві дозволять їздити 80 км/год: перелік вулиць
На 17 вулицях Києва дозволили їздити зі швидкістю 80 км/год у теплий сезон - з 1 квітня до 1 листопада.
Відповідне рішення у вівторок, 9 жовтня, ухвалила Київрада.
З початку 2018 року в Україні запрацювали нові правила дорожнього руху, які обмежили допустиму швидкість транспорту в населених пунктах до 50 км/год.
У столиці для "забезпечення належних умов життєдіяльності" міська рада може встановлювати більшу допустиму швидкість для окремих ділянок.
Тому Київрада "для комфорту та зручності" водіїв підвищила норму на 17 вулицях міста.
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"Ці 17 ділянок пристосовані для більш інтенсивного трафіку, бо не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків в одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна спроможність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні", - зазначив заступник міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів.
Вулиці Києва, на яких можна їхати 80 км/год:
- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);
- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);
- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);
- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва);
- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);
- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ") (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);
- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).
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