Google+ згортається: відбувся масовий витік даних

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Google оголосив про закриття користувацької версії соціальної мережі Google+ після витоку персональних даних користувачів.

Це сталося через помилку в програмному забезпеченні, яка відкрила приватну інформацію третім особам.

У Google кажуть, що йдеться про дані 500 тисяч користувачів.

За даними видання The Wall Street Journal, компанія знала про цю проблему ще в березні, але не розповіла про неї.

WSJ процитувало внутрішню записку Google, в якій сказано, що у компанії немає відомостей про те, що ці дані могли використовуватися не за призначенням, але й відкидати те, що витік дійсно стався, також не можна.

У записці тоді також пояснили, що не розповідали про проблему, аби зберегти репутацію і не привертати увагу з боку регуляторів.

Ще одна причина, чому Google не повідомила про проблему навесні - там не вважали питання "достатньо серйозним, аби інформувати громадськість".

Мережа з дірками

Google+ запустили в 2011 році, але їй так і не вдалося стати конкурентом Facebook.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Google про витік даних користувачів знали ще навесні

Втім, тепер, після декількох років гадань, у Google з'явилося реальне підґрунтя, аби "згорнути" соцмережу для звичайних користувачів.

Подальше функціонування соцмережі передбачено лише в рамках корпоративної платформи.

У своєму блозі віце-президент компанії Бен Сміт визнав, що попри всі зусилля інженерів, Google так і не став популярною соцмережею.

"90 відсотків сеансів користувачів Google тривають менш як п'ять секунд", - написав він.

Раніше компанія відчайдушно відмовлялася оприлюднювати дані щодо відвідування соцмережі Google+, але тепер вони роблять акцент на тому, що продукт не був надто популярним серед користувачів.

Також у понеділок впали акції холдингової компанії Google, Alphabet Inc. на 1% за підсумками торгів.

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