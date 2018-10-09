Синод не розгляне українську автокефалію у перший день

Копирайт изображения Getty Images

У Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату. BBC News Україна дізналася, що Томос щодо автокефалії української православної церкви у перший день не затвердять.

При цьому співрозмовник BBC News Україна не підтвердив, але й не спростував, чи взагалі розглянуть надання Томосу під час Синоду 10-11 жовтня.

Зібрання найвищих ієрархів розпочинається о 10.00 за київським часом 9 жовтня. та працює до 18-20 години вечора.

Image caption Учасники синоду під час розгляду порядку денного у патріаршій церкві святого Георгія

Синод відбувається за зачиненими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляють.

Вирішальний Синод?

Низка джерел ВВС News Україна, ознайомлених з процесом надання Томосу, вказують, що, швидше за все, під час засідання Синоду схвалять певне рішення з українського питання.

Image caption За цими стінами зараз йде засідання Синоду Константинопольської церкви

Проте достеменно невідомо, яким саме воно буде.

З боку представників Константинополя останніми днями звучала інформація, що надання автокефалії перебуває на "фінішній прямій".

Один з варіантів - вже наприкінці Синоду проголосують та підпишуть надання Томосу про автокефалію.

Інший варіант - Томос будуть обговорювати, але остаточно не затвердять, припускають українські експерти.

Крім того, Синод Константинопольського патріархату може обговорити зняття анафеми (відлучення від церкви) з нинішнього керівника УПЦ Київського патріархату Філарета.

Його називають одним з найімовірніших претендентів на пост глави майбутньої помісної української церкви.

Проте на заваді цьому може стати накладена на нього ще в 1997 році з боку РПЦ анафема.

Саме Філарет у 90-х роках минулого століття очолив частину ієрархів УПЦ, які від'єднались від РПЦ і почали розбудовувати незалежну українську церкву, яку наразі не визнають інші православні церкви світу.

Скасування Константинополем анафеми може відкрити шлях надання автокефалії та обрання головою нової церкви Філарета.

Українська автокефалія

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зустріч патріархів Московського Кирила (ліворуч) та Константинопольського Варфоломія у вересні не допомогла запобігти кризі у стосунках між двома патріархатами

Влада України, а також представники різних православних церков України, звернулись до Вселенського патріарха про надання автокефалії ще у квітні.

Зараз в Україні існує тільки одна канонічна і визнана іншими церквами світу структура - УПЦ Московського патріархату.

УПЦ Київського патріархату та Українська автокефальна церква наразі світовим православ'ям не визнані.

Ці дві церкви, а також частина єпископів УПЦ МП, звернулись до патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію.

Це викликало різку негативну реакцію РПЦ, голова якої Кирило 31 серпня зустрівся з Вселенським патріархом та намагався переконати відкласти українське питання.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Кореспондент ВВС News Ukrainian Віталій Червоненко детально пояснює суть питання.

Україна є однією з найбільших православних країн світу. Більшість її мешканців називають себе православними. За даними низки останніх соціологічних опитувань, майже 30% українців виступають за автокефалію, а 20% - проти. Решта - або не визначились, або ж їм байдуже.

УПЦ МП наразі має близько 12 тисяч приходів, УПЦ КП - близько 5 тисяч, а УАПЦ - понад тисячу.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.