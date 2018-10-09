СБУ розглядає три версії пожежі на арсеналі поблизу Ічні

Копирайт изображения EPA Image caption У попередні роки схожі пожежі траплялися на арсеналах у Калинівці, Сватовому та Балаклії.

У Генштабі повідомили, що незабаром почнуть гасити осередки пожежі по периметру території. Для цього на 6-й арсенал прибувають пожежні танки.

Наразі задимлена лише третина території, що дозволяє використовувати безпілотні літальні апарати для аеророзвідки, зазначили у відомстві. Також там підкреслюють, що "інтенсивність вибухів динамічно змінюється", і що це "лунають вибухи боєприпасів до стрілецького озброєння".

Цивільних евакуювали до Іржавця, Парафіївки та Івангорода, їх понад 12 тисяч.

На погане самопочуття через задимлення лікарям поскаржилися десятки людей.

Три версії

Президент Порошенко під час доповіді силових відомств у зв'язку з ситуацією вважає, що інцидент потребує ретельного розслідування.

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"Враховуючи близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, Військової прокуратури є диверсія", - зауважив він.

Пан Порошенко зазначив, що "ніхто з хапуг, з тих, хто своєю недбалістю допустив це, відновлений не буде", коли мова зайшла про відповідальність винних у пожежі.

СБУ розглядає три версії: диверсія з проникненням на територію складів диверсійної групи, порушення правил пожежної безпеки чи зберігання боєприпасів, а також навмисний підпал чи підрив з метою приховування нестачі бойових припасів.

За словами міністра оборони Степана Полторака, на момент підриву склади були заповнені на 50%.

Копирайт изображения ГЕНШТАБ ЗСУ Image caption У Генштабі повідомили, що незабаром почнуть гасити осередки пожежі по периметру території. Для цього на 6-й арсенал прибувають пожежні танки

Повітряний простір закрили, жертв немає

За інформацією прес-служби ДСНС України, повітряний простір в радіусі 30 км закрили. Рух залізничного та автомобільного транспорту призупинили.

В населених пунктах у зоні можливого ураження вимкнули електро- та газопостачання.

Жертв, поранених, травмованих та загиблих серед військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та місцевого населення немає, матеріальні збитки - уточнюються, підкреслили у Генштабі.

Вибухи кожні 10 хвилин

Кореспонденти BBC News Україна, які перебувають в Ічні, повідомляють, що бачать зі складу дим і чують відлуння вибухів кожні 10 хвилин. Місцеві жителі розповіли, що вночі чули вибухи щохвилини.

Також вони наголошують, що бачили елементи великого артилерійського снаряду, який впав на вулиці в Ічні, а не "стрілецької зброї", як повідомляли у Генштабі.

Image caption Фото снаряду, що впав на вулицю в Ічні

Також відомо, що до селища Парафіївка Ічнянського району евакуювали 87 пацієнтів з місцевої лікарні.

Кореспонденти також повідомляють, що місто виглядає безлюдним, а вулицями ходять представники "Національних дружин".

Копирайт изображения EPA

У місті не видно великих руйнувань, але в деяких будинках впала стеля та повилітали шибки.

Людям, яких евакуйовували, порадили бути за межами Ічні щонайменше три дні. Дехто залишив місто самотужки.

Місцеві жителі повідомляють, що були готові до подібних інцидентів, оскільки пожежі на українських арсеналах вже неодноразово ставалися. Також вони кажуть, що не вірять у "випадковість" чи "недбальство", передають кореспонденти BBC News Україна.

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