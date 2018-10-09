Bellingcat: "Петров" - також герой Росії, як і "Боширов"

Копирайт изображения BELLINGCAT Image caption Олександр Мішкін отримав звання героя РФ восени 2014 року

Підозрюваний в отруєнні в Солсбері "Олександр Петров", який виявився офіцером ГРУ Олександром Мішкіним, у 2014 році отримав найвищу нагороду РФ - звання героя Росії, йдеться у спільному розслідуванні російського інтернет-видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat.

У розширеному звіті The Insider та Bellingcat, опублікованому 9 жовтня, ідеться з посиланням на жителів рідного села Олександра Мішкіна, що президент Росії Володимир Путін особисто нагородив його золотою зіркою героя Росії.

За словами жителів села Лойга Архангельської області, у матері Мішкіна навіть є фото закритої церемонії нагородження, проте вона його майже нікому не показує.

Жителі Лойги вважають, що нагороду Мішкін отримав "або за Крим, або за Януковича".

За даними розслідування, до 2014 року Мішкін проживав у житловому комплексі, який належить Міноборони Росії, проте восени того ж року він з родиною переїхав до квартири у новобудові.

Вартість двокімнатної квартири там оцінюється у 350 тисяч євро, а саме помешкання записане на його дружину та двох доньок.

За даними розслідування, Мішкін може мати звання підполковника чи полковника.

Інший "герой"

Неподалік Мішкіна проживає й інший підозрюваний в отруєнні в Солсбері - полковник ГРУ Анатолій Чепіга.

Копирайт изображения Empics Image caption Анатолій Чепіга, відомий під ім'ям "Руслан Боширов"

Він також у 2014 році отримав звання героя Росії та переїхав до нової квартири.

Щоправда, його квартира більша, має площу близько 100 кв. метрів та коштує близько півмільйона євро.

Автори розслідування вважають, що нові помешкання надали співробітникам ГРУ на додачу до нагороди.

Розкриття "туристів з Солсбері"

У кінці вересня The Insider та Bellingcat за результатами проведеного розслідування змогли ідентифікувати підозрюваного в отруєнні в Солсбері "Руслана Боширова", який виявився полковником ГРУ Анатолієм Чепігою.

За їхніми даними, раніше Чепіга міг брати участь в операції на сході України, за що міг отримати найвищу нагороду Росії.

Він закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище (ДВОКУ), пише Bellingcat. На сайті Чепіга вказаний як "почесний випускник".

Копирайт изображения BELLINGCAT Image caption "Олександр Петров"

8 жовтня The Insider та Bellingcat оголосили, що змогли ідентифікувати і другого підозрюваного в отруєнні "Олександра Петрова", який виявився офіцером ГРУ Олександром Мішкіним.

За їхніми даними, Мішкін - випускник військової медичної академії, де навчався на лікаря для військово-морських сил.

Зареєстрований він у Москві за адресою, яка збігається з адресою штаб-квартири Головного управління Генштабу міністерства оборони РФ (колишнє ГРУ).

Лондон назвав імена підозрюваних в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії 5 вересня.

12 вересня Президент Росії Володимир Путін повідомив, що російська влада знайшла Олександра Петрова і Руслана Боширова і назвав їх цивільними.

Наступного дня телеканал RT показав інтерв'ю, в якому "Петров" і "Боширов" заявили, що їздили до Солсбері як туристи, і відкинули звинувачення в отруєнні.

Копирайт изображения RT Image caption "Туристи" дали інтерв'ю російському державному телеканалу RT

За повідомленням Королівської прокуратури Великої Британії, було видано європейський ордер на арешт росіян, проте запит про екстрадицію подавати не будуть.

"Ми не будемо звертатися до Росії з проханням про екстрадицію цих громадян, оскільки російська конституція не дозволяє екстрадувати громадян своєї країни", - пояснила представник прокуратури Сью Хеммінг.

Отруєння Скрипалів

Копирайт изображения EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK

Колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості вдень 4 березня в центрі міста Солсбері на лавці в сквері. Експерти встановили, що їх отруїли розробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Незабаром після цього прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей зажадала від Москви пояснень.

Отруєння Скрипалів серйозно загострило відносини між Великою Британією і Росією: Лондон вислав 23 російських дипломатів, Москва відповіла тим же. Згодом десятки країн підтримали Велику Британію, оголосивши про висилку російських дипломатів.

Копирайт изображения FACEBOOK

30 червня в містечку Еймсбері неподалік від Солсбері госпіталізували 44-річну Дону Стерджесс, яка отримала дозу нервово-паралітичної речовини. Вона померла 8 липня. Її приятель, 45-річний Чарлі Роулі, також отруївся, проте вижив.

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявила, що Дон Стерджесс загинула від "Новачка".

Раніше до такого самого висновку дійшли експерти британської лабораторії в Портон-Даун.

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