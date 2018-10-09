Представник США в ООН Ніккі Гейлі пішла у відставку

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Президент США Дональд Трамп прийняв відставку постійного представника в ООН Ніккі Гейлі.

Він заявив журналістам в овальному кабінеті Білого дому, що пані Гейлі залишить свою посаду наприкінці року після того, як зробить "неймовірну роботу".

Президент запросив її повернутися в іншій ролі. "Ви можете зробити вибір самостійно", - сказав він.

Пані Гейлі призначили на посаду постпреда США в ООН у січні 2017 року.

Дональд Трамп сказав, що Ніккі Гейлі півроку тому говорила йому, що хоче деякий час відпочити.

Вона розповіла журналістам, що, попри спекуляції, вона не збирається боротись за посаду президента у 2020 році й буде брати участь у кампанії за Трампа.

Пані Гейлі вже видалила інформацію про роботу в ООН зі свого Twitter.

Вона пішла у відставку після того як пропрацювала в ролі тимчасового голови Ради Безпеки ООН протягом місяця.

У квітні вона мала суперечку з Білим домом, коли помічник Трампа заявив, що вона передчасно оголосила про нові санкції проти Росії.

Економічний радник Білого дому Ларрі Кудлов розповів журналістам, що пані Гейлі "поспішила", спробувавши передбачити політику країни. Він списав цей інцидент на те, що Гейлі "заплуталась".

За декілька годин Ніккі Гейлі заявила Fox News: "З усією повагою, я не плутаюсь".

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Донька іммігрантів з Індії Ніккі Гейлі часто критикувала Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії, коли вона обіймала посаду губернатора штату Південна Кароліна від Республіканської партії.

У грудні 2017 року вона сказала, що жінок, які звинуватили пана Трампа у сексуальному насильстві, "потрібно почути".

Одного разу вона сказала, що риторика Дональда Трампа може спричинити світову війну.

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