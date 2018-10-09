Трамп поговорить з Каньє Вестом. Про економіку та тюрми

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Президент США Дональд Трамп зустрінеться з відомим репером Каньє Вестом у четвер, повідомляє Білий дім.

Очікується, що вони обговорять тюремну реформу, насильство банд та "відродження виробництва" у США.

Зустріч відбудеться менш ніж за чотири тижні до виборів у листопаді.

Репер, який є прихильником Дональда Трампа, також зустрінеться зі старшим радником Білого дому Джаредом Кушнером, зятем Трампа.

Зірковий прихильник

У вересні Каньє Вест, який одружений з Кім Кардаш'ян, одягнув капелюх з гаслом Дональда Трампа "Зробимо Америку знову великою!" під час виступу на американському комедійному шоу Saturday Night Live.

Після виступу співак виголосив перед аудиторією шоу промову на підтримку президента.

Копирайт изображения SATURDAY NIGHT LIVE / NBC Image caption Каньє Вест надягнув кепку із передвиборчим лозунгом Трампа в ефірі американського шоу

"Так часто, коли я розмовляю з білими людьми й (вони) кажуть: "Як тобі може подобатись Трамп, він же расист?", - сказав він. "Ну, якби мене хвилював расизм, то мені б довелося вже давно покинути Америку".

Вест та Трамп раніше зустрічалися у грудні 2016 року, ще до того як президент зайняв свою посаду. Тоді співак Джон Ледженд, близький друг пана Веста, назвав цю зустріч "рекламним трюком".

У квітні Каньє Вест, який нещодавно заявив, що хоче, аби його називали "Ye", випустив трек "Ye vs The People", у який висловив підтримку президенту США.

Він також назвав Дональда Трампа своїм "братом" і сказав, що він і президент мають "енергію дракона".

Каньє Вест раніше оголосив про свої плани поборотись за посаду президента у 2020 році, але з того часу писав у Twitter "#2024", тому незрозуміло, чи кине він виклик Дональду Трампу на наступних виборах.

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