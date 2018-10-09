У Франції найвищими нагородами відзначили "мисливців на нацистів"
Президент Франції Еммануель Макрон відзначив найвищими нагородами країни найвідомішу французьку пару "мисливців на нацистів", Сержа Кларсфельда і його дружину Беату.
83-літній Серж Кларсфельд отримав найвищу нагороду Франції, Великий хрест Почесного легіону, а 79-річна Беата - Національний орден за заслуги.
Пара розпочала свою роботу з пошуку нацистів та притягнення їх до відповідальності після весілля у 1960-х.
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Серед тих, кого вони допомогли знайти, був горезвісний військовий злочинець Клаус Барбі.
Ким був Барбі?
Він був колишнім офіцером у гестапо, таємної поліції нацистської Німеччини, якого за злочини у Франції назвали "Ліонським м'ясником".
Барбі керував депортацією євреїв та представників інших національностей до таборів смерті.
Після війни він втік до Латинської Америки й жив у Болівії, коли Кларсфельди виявив його місцеперебування у 1971 році.
Після того як його екстрадували до Франції у 1983 році, його засудили до довічного ув'язнення.
Клаус Барбі помер у в'язниці в Ліоні у 1991 році.
Кого ще вдалося вистежити?
Подружжя також вистежило членів французького колабораціоністського режиму Віші, включаючи Рене Буске, Жана Легайя та Моріса Папона.
Пан Кларсфельд уникнув Голокосту в Румунії, коли його сім'я переїхала до Франції.
Дочка німецького солдата, Беата покинула Німеччину у 1960 році й одружилася з Сержем у Парижі в 1963 році.
Пара присвятила свої життя переслідуванню колишніх нацистів, як вони казали, "законними та незаконними" шляхами, змушуючи французів дивитись в обличчя незручній правді про широку участь їхніх співгромадян у нацистських злочинах.
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