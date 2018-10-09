У Франції найвищими нагородами відзначили "мисливців на нацистів"

Копирайт изображения AFP Image caption Серж Кларсфельд одружився з Беатою через три роки після знайомства

Президент Франції Еммануель Макрон відзначив найвищими нагородами країни найвідомішу французьку пару "мисливців на нацистів", Сержа Кларсфельда і його дружину Беату.

83-літній Серж Кларсфельд отримав найвищу нагороду Франції, Великий хрест Почесного легіону, а 79-річна Беата - Національний орден за заслуги.

Пара розпочала свою роботу з пошуку нацистів та притягнення їх до відповідальності після весілля у 1960-х.

Серед тих, кого вони допомогли знайти, був горезвісний військовий злочинець Клаус Барбі.

Ким був Барбі?

Він був колишнім офіцером у гестапо, таємної поліції нацистської Німеччини, якого за злочини у Франції назвали "Ліонським м'ясником".

Барбі керував депортацією євреїв та представників інших національностей до таборів смерті.

Копирайт изображения CORBIS HISTORICAL Image caption Клаус Барбі на суді у 1987 році

Після війни він втік до Латинської Америки й жив у Болівії, коли Кларсфельди виявив його місцеперебування у 1971 році.

Після того як його екстрадували до Франції у 1983 році, його засудили до довічного ув'язнення.

Клаус Барбі помер у в'язниці в Ліоні у 1991 році.

Кого ще вдалося вистежити?

Подружжя також вистежило членів французького колабораціоністського режиму Віші, включаючи Рене Буске, Жана Легайя та Моріса Папона.

Пан Кларсфельд уникнув Голокосту в Румунії, коли його сім'я переїхала до Франції.

Дочка німецького солдата, Беата покинула Німеччину у 1960 році й одружилася з Сержем у Парижі в 1963 році.

Пара присвятила свої життя переслідуванню колишніх нацистів, як вони казали, "законними та незаконними" шляхами, змушуючи французів дивитись в обличчя незручній правді про широку участь їхніх співгромадян у нацистських злочинах.

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