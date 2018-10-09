Apple випустила оновлення, яке поправить зарядку нових Iphone

Копирайт изображения Getty Images Image caption Оновлення програмного забезпечення має вирішити проблему з зарядкою новинок Apple

Компанія Apple випустила оновлення програмного забезпечення для своїх Iphone, яке серед іншого має виправити проблему з зарядкою нових пристроїв компанії.

Згідно з інформацією технологічного гіганта, оновлення не додає жодних нових можливостей, а тільки виправляє деякі помилки.

Оновлення розв'язує проблему, коли деякі нові телефони iPhone XS і XS Max не заряджалися через провід, коли екран було вимкнено.

Деякі ж користувачі заявляли, що їхні смартфони відмовлялись заряджатись взагалі.

Оновлення усуває і ряд інших проблем, включаючи ту, що обмежувала роботу Wi-Fi в нових iPhone частотою 2,4 ГГц, хоча самі пристрої підтримують частоту 5 ГГц, що значно знижувало швидкість передачі даних.

Image caption Оновлення має вирішити і деякі інші проблеми нових смартфонів

Також компанія повернула кнопку ".? 123", яка дозволяє перейти до цифрової клавіатури, на колишнє місце.

"Зарядгейт"

Деякі користувачі припускають, що проблема, яку вже встигли назвати "зарядгейтом" ("chargegate" - за аналогією з Вотергейтом), пов'язана з попереднім оновленням налаштувань безпеки Apple.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Власники смартфонів повідомляли про їх відмову заряджатись з вимкненим екраном

Після випуску оновлення програмного забезпечення IOS 11.4.1 порт lightning на iPhone можна відключити, коли телефон не активний деякий час.

Цю можливість запровадили, аби завадити злодіям скористатись ним.

"У деяких випадках відключення може завадити зарядці", - повідомляє компанія на своєму веб-сайті.

Однак це не пояснює, чому багато користувачів iPhone XS і XS Max стикаються з проблемою зарядки.

Продаж нових смартфонів компанії розпочався 21 вересня.

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