У Індії поліцейським в аеропортах наказали менше посміхатись

Копирайт изображения AFP Image caption Індійська влада вважає, що надмірна доброзичливість може призвести до нападів через видимо "недбале ставлення до безпеки"

Поліцейським в аеропортах Індії наказали менше посміхатися, аби не збільшувати ризик атаки терористів.

Причиною такого наказу є побоювання, що надмірна життєрадісність може призвести до сприйняття рівня безпеки як низького та загрози терактів.

Центральна служба з питань безпеки на об'єктах промисловості країни, яка відповідає за безпеку авіації, прагне, аби її співробітники були "більш пильними, ніж дружніми".

Вони перейдуть від "системи широкої усмішки" до "системи достатньої посмішки", повідомляє Indian Express.

Чиновники вважають, що надмірна приязність ставить аеропорти під загрозу терористичних нападів.

Генеральний директор служби Раджеш Ранян навіть заявив, що теракти 9 вересня відбулися внаслідок "надмірного акценту на дружності до пасажирів".

Це не перший раз, коли індійським поліцейським було наказано змінити свою поведінку:

У липні у штат Карнатака Державна резервна поліція наказала своїм офіцерам схуднути або їх відсторонять від служби

А у 2004 році поліцейським штату Мадх'я-Прадеш доплачували за вуса, бо керівництво вважало, що вони викликають більшу повагу

На відміну від інших країн Азії, у 2014 році поліція Непалу найняла 600 тренерів, аби допомогти офіцерам поліції стати більш дружніми.

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