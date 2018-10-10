Вчені зможуть запобігти серцевим нападам - дослідження

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Люди, які народилися з підвищеним ризиком серцевого нападу, зможуть попередити його за допомогою генетичного тесту, кажуть вчені.

Геномний тест, який визначає схильність до інфаркту коштуватиме трохи більше 50 доларів, тому для більшості він буде доступним.

Вчені кажуть, що результати тестування допоможуть з'ясувати, чому люди з відсутністю очевидних факторів ризику, таких як підвищений вміст холестерину в крові, можуть мати інфаркт.

Але, за словами експертів, ідею скринінгу ще потрібно доопрацювати.

ДНК - всьому голова

Генетичний тест можна буде зробити в будь-якому віці, оскільки ДНК людини не змінюється впродовж життя. Тому, теоретично, діти також зможуть проходити тест.

Для дослідження використовують зразки крові, але, як кажуть вчені, можна використати слину з ротової порожнини.

Тест розробили після аналізу геномної інформації півмільйона людей віком від 40 до 69 років, яка є у британському біобанку (UK Biobank). При цьому 22 тисячі з них мали ішемічну хворобу серця.

Провідний дослідник з Бейкерського інституту серця і діабету (Австралія) і Кембріджського університету, доктор Майкл Іноє розповів, що майже половина коронарних хвороб серця виникають через спадковість, інша половина - через нездоровий спосіб життя і навколишнє середовище.

"Ми не брали до уваги генетичний компонент під час скринінгу. Ми взагалі не знали про генетичну складову", - додав він.

20% відсотків учасників генного тесту, які розмістилися на початку "геномної шкали ризику", мають в чотири рази більший ризик заробити коронарну (ішемічну) хворобу серця (КХС), аніж 20%людей наприкінці цієї шкали.

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У Великій Британії від серцево-судинних захворювань помирає понад 66 тисяч людей щороку.

Перш ніж у пацієнта з'являться симптоми, можуть пройти десятиліття, тому їх треба виявити раніше, що і може зробити генний тест GRS, каже професор з Лестерського університету (Велика Британія) Нілеш Самані.

На його думку, нова технологія допоможе лікарям розділяти пацієнтів на тих, кому додаткове втручання піде на користь і на тих, кому робити скринінг не треба.

Доктор Іноє додав, що перш ніж тест впровадять у системі охорони здоров'я Великої Британії пройде багато часу.

А поки можна працювати над точністю такого скринінгу.

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