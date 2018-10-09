Sony вже працює над новою PlayStation
Президент Sony підтвердив, що його компанія розробляє нову ігрову консоль, на заміну PlayStation 4.
Кенічіро Йошида розповів Financial Times, що "необхідно мати апаратне забезпечення нового покоління".
Тим не менш, він відмовився сказати, чи буде наступник мати назву PlayStation 5, додає видання.
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Анонс з'явився в той час, коли Sony та інші технологічні компанії експериментують із потоковими сервісами для гри на віддалених серверах, а не на приставці в себе вдома.
Японська компанія дозволяє грати в деякі ігри через свій хмарний сервіс PlayStation Now за допомогою ПК, а певний час давала до нього доступ і власникам деяких телевізорів та програвачів Blu-ray.
Microsoft щойно оголосила про проект xCloud, який дозволить грати в ігри консолі Xbox One на смартфонах і планшетах.
Перші випробування нового сервісу заплановані на початок наступного року.
Тим часом компанія Google минулого тижня представила проект Stream.
Учасники "технічного тесту" сервісу зможуть грати в останню версію Assassin's Creed прямо за допомогою веб-браузера Chrome.
Влітку Sony звітувала про продаж більше ніж 82 мільйонів консолей PlayStation 4, яка надійшла у продаж 2013 року.
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