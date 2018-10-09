МЗС оприлюднило скільки українських моряків знаходиться у в'язницях за кордоном

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290 українських моряків знаходяться у в'язницях за кордоном, говориться в повідомленні департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

В ньому зазначається, що останнім часом почастішали випадки арештів українських моряків за кордоном за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів, а також у "контрабанді вибухових речовин і тютюнових виробів до третіх країн".

Для виправлення ситуації МЗС спільно з Профспілкою робітників морського транспорту планують посилити роботу з запобігання втягуванню моряків у злочинну діяльність та покращити захист прав тих, кого заарештували.

За словами, голови профспілки Михайла Кірєєва, проблема втягування моряків до злочинів на морі має глобальний характер і є актуальною для більшості держав світу.

Він зазначив, що судна з українцями на борту затримували в портах Греції, Італії, Франції, Іспанії, Лівії та Нігерії.

Раніше у коментарі BBC News Україна МЗС повідомляло, що на серпень тільки у грецьких тюрмах перебувала 151 людина.

За останні два роки вдалося повернути додому лише 21 моряка.

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