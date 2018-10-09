Австралія може заборонити мігрантам жити в найбільших містах
Уряд Австралії розглядає ідею введення обмеження місця проживанння для нових мігрантів і заборони для них жити у Сіднеї та Мельбурні.
Політика має на меті зменшити перенаселення у двох найбільших містах Австралії, і одночасно посилити інші регіони, заявив у вівторок міністр народонаселення країни Алан Тадж.
За його словами, уряд може запровадити нові умови отримання візи, аби обмежити місця, де мігранти можуть проживати протягом п'яти років.
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Проте деякі експерти ставлять під сумнів, чи можливо буде прослідкувати за виконанням цієї ідеї, а також чи допоможе вона досягти поставлених цілей.
Чому питання актуальне для Австралії?
Зараз у Сіднеї та Мельбурні проживає близько двох п'ятих з 25 мільйонів населення Австралії.
Хоча за темпом приросту населення Австралія посідає 77 місце у світі, за даними Світового банку, він є високим серед країн ОЕСР.
Тільки минулого року він збільшився на 1,6%. Але зростання обумовлене переважно міграцією.
За даними уряду, більшість мігрантів селиться в Мельбурні, Сіднеї та на південному сході Квінсленда.
Це призводить до виникнення проблеми перенаселення та перевантаженості інфраструктури.
Очікується, що населення Мельбурна і Сіднея до 2030 року перевищить вісім мільйонів жителів.
Що ж пропонує уряд?
"Поселення навіть трохи більшої кількості нових мігрантів у менших штатах та регіонах може призвести до значного зменшення навантаження на наші великі міста", - сказав пан Тадж у своєму виступі у вівторок.
На цьому етапі пропозиція не деталізована, але такі візи можуть мати "географічні обмеження... як мінімум на кілька років".
Також мігрантам запропонують певні стимули, зазначив пан Тадж, з надією на те, що вони залишаться на менш заселених територіях країни.
Такі візові обмеження не будуть поширюватись на мігрантів, які прибудуть в рамках об'єднання родин або віз, які видані на прохання роботодавців.
Парламентська опозиція Австралії заявила, що цю ідею слід розглянути, але висловила стурбованість з приводу її недостатньої деталізації.
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