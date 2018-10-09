Австралія може заборонити мігрантам жити в найбільших містах

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Уряд Австралії розглядає ідею введення обмеження місця проживанння для нових мігрантів і заборони для них жити у Сіднеї та Мельбурні.

Політика має на меті зменшити перенаселення у двох найбільших містах Австралії, і одночасно посилити інші регіони, заявив у вівторок міністр народонаселення країни Алан Тадж.

За його словами, уряд може запровадити нові умови отримання візи, аби обмежити місця, де мігранти можуть проживати протягом п'яти років.

Проте деякі експерти ставлять під сумнів, чи можливо буде прослідкувати за виконанням цієї ідеї, а також чи допоможе вона досягти поставлених цілей.

Чому питання актуальне для Австралії?

Зараз у Сіднеї та Мельбурні проживає близько двох п'ятих з 25 мільйонів населення Австралії.

Хоча за темпом приросту населення Австралія посідає 77 місце у світі, за даними Світового банку, він є високим серед країн ОЕСР.

Тільки минулого року він збільшився на 1,6%. Але зростання обумовлене переважно міграцією.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Населення Мельбурна зростає найшвидше серед австралійських міст

За даними уряду, більшість мігрантів селиться в Мельбурні, Сіднеї та на південному сході Квінсленда.

Це призводить до виникнення проблеми перенаселення та перевантаженості інфраструктури.

Очікується, що населення Мельбурна і Сіднея до 2030 року перевищить вісім мільйонів жителів.

Що ж пропонує уряд?

"Поселення навіть трохи більшої кількості нових мігрантів у менших штатах та регіонах може призвести до значного зменшення навантаження на наші великі міста", - сказав пан Тадж у своєму виступі у вівторок.

На цьому етапі пропозиція не деталізована, але такі візи можуть мати "географічні обмеження... як мінімум на кілька років".

Також мігрантам запропонують певні стимули, зазначив пан Тадж, з надією на те, що вони залишаться на менш заселених територіях країни.

Такі візові обмеження не будуть поширюватись на мігрантів, які прибудуть в рамках об'єднання родин або віз, які видані на прохання роботодавців.

Парламентська опозиція Австралії заявила, що цю ідею слід розглянути, але висловила стурбованість з приводу її недостатньої деталізації.

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