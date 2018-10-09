Міноборони: у Ічні локалізовано 35% пожежі на арсеналі

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На складах 6-го арсеналу Міністерства оборони України біля міста Ічня (Чернігівська область) вдалося локалізувати 35% пожежі, говориться в повідомленні оборонного відомства.

Інформація надана станом на 19:00. Інтенсивність вибухів складає один вибух на чотири-п'ять хвилин.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 230 військових та 43 одиниці техніки, серед них: пожежні танки та дрони для аеророзвідки.

При цьому Міноборони підкреслює, що усіх військових строкової служби евакуювали та не залучають до ліквідації.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з зони лиха евакуювали понад 12,5 тисяч людей з Ічні та 30 прилеглих населених пунктів у 16 кілометровій зоні від епіцентру вибухів.

Підрозділами ДСНС ліквідовано 5 пожеж за межами арсеналу, що виникли внаслідок влучання боєприпасів.

Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає.

Повідомлення про пожежу та вибухи боєприпасів на території складів 6-го арсеналу Міноборони України біля смт Дружба (Ічнянський район, Чернігівська обл.) надійшли о 3:30 вівторка.

СБУ розглядає три версії виникнення вибухів: диверсія з проникненням на територію складів диверсійної групи, порушення правил пожежної безпеки чи зберігання боєприпасів, а також навмисний підпал чи підрив з метою приховування нестачі бойових припасів.

За словами міністра оборони Степана Полторака, на момент підриву склади були заповнені на 50%.

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