Міноборони: у Ічні локалізовано 35% пожежі на арсеналі
На складах 6-го арсеналу Міністерства оборони України біля міста Ічня (Чернігівська область) вдалося локалізувати 35% пожежі, говориться в повідомленні оборонного відомства.
Інформація надана станом на 19:00. Інтенсивність вибухів складає один вибух на чотири-п'ять хвилин.
До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 230 військових та 43 одиниці техніки, серед них: пожежні танки та дрони для аеророзвідки.
При цьому Міноборони підкреслює, що усіх військових строкової служби евакуювали та не залучають до ліквідації.
- СБУ розглядає три версії пожежі на арсеналі поблизу Ічні
- Вибухи біля Ічні: соцмережі про "службову недбалість" і "диверсію Росії"
- Вибухи на складі боєприпасів в Ічні - фото
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з зони лиха евакуювали понад 12,5 тисяч людей з Ічні та 30 прилеглих населених пунктів у 16 кілометровій зоні від епіцентру вибухів.
Підрозділами ДСНС ліквідовано 5 пожеж за межами арсеналу, що виникли внаслідок влучання боєприпасів.
Інформації про загиблих та постраждалих наразі немає.
Повідомлення про пожежу та вибухи боєприпасів на території складів 6-го арсеналу Міноборони України біля смт Дружба (Ічнянський район, Чернігівська обл.) надійшли о 3:30 вівторка.
СБУ розглядає три версії виникнення вибухів: диверсія з проникненням на територію складів диверсійної групи, порушення правил пожежної безпеки чи зберігання боєприпасів, а також навмисний підпал чи підрив з метою приховування нестачі бойових припасів.
За словами міністра оборони Степана Полторака, на момент підриву склади були заповнені на 50%.
Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.