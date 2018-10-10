"Це була атака на наші сховища" - Полторак про вибухи біля Ічні

Копирайт изображения UNIAN Image caption До евакуації залучили броньовані автомобілі

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що характер вибуху на військовому складі біля Ічні свідчить про те, що там, ймовірно, заклали боєприпас, щоб його підірвати.

"В мене немає сумніву в тому, що це була атака на наші сховища", - заявив пан Полторак на засіданні уряду.

На ліквідацію наслідків вибухів Кабінет Міністрів хоче виділити 100 мільйонів гривень.

Зараз на складах біля Ічні кожні 10 хвилин чутно один вибух, кажуть в Міноборони. Однак інтенсивність вибухів, порівняно з попереднім днем, значно знизилася.

Один потужний вибух також зафіксували вночі.

З Ічні та довколишніх селищ евакуювали майже 13 тисяч людей. Серед них 163 хворих, які перебували в лікарнях селища Парафіївка.

18 приймальний пунктів підготували у приміщеннях шкіл та будинків культури в Ічнянському, Прилуцькому, Бахмацькому та Ніжинському районах, а також у місті Прилуки. Там організовано харчування, надається медична та психологічна допомога.

Евакуація людей триває, кажуть в ДСНС.

Постраждалих та загиблих від вибухів, за даними відомства, немає.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Жінки накладають їжу в їдальні пункту евакуації в селі Парафіївка

Аби запобігти новим надзвичайним ситуаціям поблизу складу з боєприпасами, місто Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району відключили від газу.

Через станцію Ічня тимчасово припинили рух потягів, автомобільний транспорт пускають в об'їзд. Повітряний простір закрили у радіусі 30 кілометрів.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучено понад тисячу людей та 212 одиниць техніки.

Про пожежу на складах 6-го арсеналу Міністерства оборони України стало відомо вночі у вівторок.

СБУ розглядає три версії виникнення вибухів: диверсія з проникненням на територію складів диверсійної групи, порушення правил пожежної безпеки чи зберігання боєприпасів, а також навмисний підпал чи підрив з метою приховування нестачі бойових припасів.

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