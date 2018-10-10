На Синод прибули призначені в Україну екзархи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вселенський патріарх Варфоломій призначив двох екзархів (представників) у Києві у вересні

Призначені в Україну екзархи Вселенського патріархату архієпископ Даниїл Памфілійський зі США та єпископ Іларіон Едмонтонський з Канади прибули на засідання священного Синоду, на якому можуть розглядати питання української автокефалії.

Про це повідомляє кореспондент BBC News Україна з резиденції патріархату.

Екзархи, яких у вересні направили до Києва в рамках підготовки до надання автокефалії, відмовились розповісти журналістам, коли саме вони звітуватимуть про свою роботу в Україні.

Єпископ Іларіон у коментарі журналістам зазначив, що вони приїхали до Стамбула "з великими надіями", а українські православні "готові до єднання".

Попри появу інформації у ЗМІ, що вже в середу чи четвер Синод може затвердити Томос, джерела ВВС News Україна у Вселенському патріархаті порадили не поспішати з висновками, адже отримання автокефалії - це тривалий процес.

Втім, співрозмовник сказав, що екзархи доповідатимуть про свою роботу в Україні сьогодні.

Image caption Екзархи, які займались підготовкою надання автокефалії в Києві, прибули на Синод

Проте виключати рішення щодо України вони також не стали.

Російські журналісти наполегливо запитували екзархів, чи призведе автокефалія до загострення ситуації в Україні. Українські журналісти, натомість, почали закидати російським, що це "в них самих буде загострення". Відбулась словесна перепалка.

Image caption Очікуючи рішення Синоду по Україні, російські журналісти (група зліва від дерева) та українські журналісти (справа) вступають в словесні перепалки

Вирішальний Синод?

Синод відбувається за зачиненими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляється.

Низка джерел ВВС News Україна, ознайомлених з процесом надання Томосу, вказують, що, швидше за все, під час засідання Синоду схвалять певне рішення з українського питання.

Проте достеменно невідомо, яким саме воно буде.

З боку представників Константинополя останніми днями звучала інформація, що надання автокефалії перебуває на "фінішній прямій".

Один з варіантів - вже наприкінці Синоду проголосують та підпишуть надання Томосу про автокефалію.

Інший варіант - Томос будуть обговорювати, але остаточно не затвердять, припускають українські експерти.

Крім того, Синод Константинопольського патріархату може обговорити зняття анафеми (відлучення від церкви) з нинішнього керівника УПЦ Київського патріархату Філарета.

Його називають одним з найімовірніших претендентів на посадву глави майбутньої помісної української церкви.

Саме Філарет у 90-х роках минулого століття очолив частину ієрархів УПЦ, які від'єднались від РПЦ і почали розбудовувати незалежну українську церкву, яку наразі не визнають інші православні церкви світу.

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