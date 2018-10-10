На Синод прибули призначені в Україну екзархи
Призначені в Україну екзархи Вселенського патріархату архієпископ Даниїл Памфілійський зі США та єпископ Іларіон Едмонтонський з Канади прибули на засідання священного Синоду, на якому можуть розглядати питання української автокефалії.
Про це повідомляє кореспондент BBC News Україна з резиденції патріархату.
Екзархи, яких у вересні направили до Києва в рамках підготовки до надання автокефалії, відмовились розповісти журналістам, коли саме вони звітуватимуть про свою роботу в Україні.
Єпископ Іларіон у коментарі журналістам зазначив, що вони приїхали до Стамбула "з великими надіями", а українські православні "готові до єднання".
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Попри появу інформації у ЗМІ, що вже в середу чи четвер Синод може затвердити Томос, джерела ВВС News Україна у Вселенському патріархаті порадили не поспішати з висновками, адже отримання автокефалії - це тривалий процес.
Втім, співрозмовник сказав, що екзархи доповідатимуть про свою роботу в Україні сьогодні.
Проте виключати рішення щодо України вони також не стали.
Російські журналісти наполегливо запитували екзархів, чи призведе автокефалія до загострення ситуації в Україні. Українські журналісти, натомість, почали закидати російським, що це "в них самих буде загострення". Відбулась словесна перепалка.
Вирішальний Синод?
Синод відбувається за зачиненими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляється.
Низка джерел ВВС News Україна, ознайомлених з процесом надання Томосу, вказують, що, швидше за все, під час засідання Синоду схвалять певне рішення з українського питання.
Проте достеменно невідомо, яким саме воно буде.
З боку представників Константинополя останніми днями звучала інформація, що надання автокефалії перебуває на "фінішній прямій".
Один з варіантів - вже наприкінці Синоду проголосують та підпишуть надання Томосу про автокефалію.
Інший варіант - Томос будуть обговорювати, але остаточно не затвердять, припускають українські експерти.
Крім того, Синод Константинопольського патріархату може обговорити зняття анафеми (відлучення від церкви) з нинішнього керівника УПЦ Київського патріархату Філарета.
Його називають одним з найімовірніших претендентів на посадву глави майбутньої помісної української церкви.
Саме Філарет у 90-х роках минулого століття очолив частину ієрархів УПЦ, які від'єднались від РПЦ і почали розбудовувати незалежну українську церкву, яку наразі не визнають інші православні церкви світу.
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