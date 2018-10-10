У Британії суд вирішив багаторічну справу "гей-торту"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Даніель та Емі МакАртур, які є власниками пекарні Ashers у Белфасті

Верховний суд Великої Британії вирішив, що відмова пекарні у Північній Ірландії виготовити торт із гаслом на підтримку одностатевих шлюбів, не є дискримінацією.

П'ятеро суддів були одностайними у своєму рішенні.

Суперечка виникла ще у 2014 році, коли пекарня відмовилася виготовляти торт із гаслом "Підтримайте гей-весілля".

Клієнт пекарні, борець за права геїв Гарет Лі, подав до суду за дискримінацію на підставі сексуальної орієнтації та політичних переконань.

Пекарня Ashers програла справу в суді першої інстанції та апеляцію, але в середу перемогла при розгляді справи у Верховному суді.

Юридична суперечка, яка тривала майже чотири з половиною роки, підняла питання рівності та свободи совісті.

"Найдорожчий торт в історії Великої Британії"

Марк Сімпсон з Верховного суду у Лондоні

Після рішення суду постане запитання, чи Комісія з питань рівності правильно зробила, коли витратила на цю справу більше ніж 250 000 фунтів.

Комісія свого часу підтримала позицію пана Лі, який і намагався замовити "гей-торт", але йому відмовили.

По закінченню чотирьох років - і величезного рахунку за юридичні послуги - Верховний суд постановив, що це не випадок дискримінації.

Пекарня витратила на цю справу більше ніж 200 000 фунтів, які заплатив Християнський інститут, благодійна та лобістська група.

Торт, який і став причиною суперечки, коштував всього 36,5 фунта.

Це найдорожчий торт в історії країни.

Генеральний менеджер пекарні Ashers Даніел МакАртур сказав, що він у захваті від рішення суду та відчуває полегшення.

"Я знаю, що багато людей будуть раді почути сьогодні це рішення, оскільки воно захищає свободу слова та свободу совісті кожного", - заявив пан МакАртур, виступаючи біля будівлі суду.

Image caption Гарет Лі просив виготовити торт із персонажами "Вулиці Сезам" Бертом та Ерні

Комісія з питань рівності у Північній Ірландії, яка підтримала позов Гарета Лі проти пекарні, заявила що їй потрібно буде ретельно розглянути наслідки цього рішення.

"Існує стурбованість, що це рішення може викликати невизначеність у питанні застосування закону про рівність у комерційній сфері", - сказав доктор Майкл Вордлоу, головний комісар Комісії з питань рівності.

Чому пекарі відмовились?

Сімейна пекарня у графстві Антрім назвала слоган про підтримку одностатевих шлюбів "несумісним" із їхніми релігійними переконаннями.

Пекарня заявила, що проблема саме у слогані.

Пан Лі стверджує, що пекарі не відмовили б у такому замовленні гетеросексуальному клієнту.

Копирайт изображения PACEMAKER Image caption Даніел МакАртур стверджує, що відмовився робити торт через напис на ньому

На початку травня менеджер пекарні заявив: "Ми не відмовляли через клієнта, ми обслуговували його раніше, і ми готові знову його обслужити".

Що сказав суд і чому?

Голова Верховного суду Леді Хейл визнала, що пекарі не відмовлялися виконувати замовлення через сексуальну орієнтацію клієнта.

"Вони б відмовились робити такий торт для будь-якого клієнта, незалежно від його сексуальної орієнтації", - сказала вона.

Пані Хейл додала: "Відповідно, цей суд стверджує, що дискримінації на підставі сексуальної орієнтації пана Лі не було".

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