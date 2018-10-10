У Британії суд вирішив багаторічну справу "гей-торту"
Верховний суд Великої Британії вирішив, що відмова пекарні у Північній Ірландії виготовити торт із гаслом на підтримку одностатевих шлюбів, не є дискримінацією.
П'ятеро суддів були одностайними у своєму рішенні.
Суперечка виникла ще у 2014 році, коли пекарня відмовилася виготовляти торт із гаслом "Підтримайте гей-весілля".
Клієнт пекарні, борець за права геїв Гарет Лі, подав до суду за дискримінацію на підставі сексуальної орієнтації та політичних переконань.
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Пекарня Ashers програла справу в суді першої інстанції та апеляцію, але в середу перемогла при розгляді справи у Верховному суді.
Юридична суперечка, яка тривала майже чотири з половиною роки, підняла питання рівності та свободи совісті.
"Найдорожчий торт в історії Великої Британії"
Марк Сімпсон з Верховного суду у Лондоні
Після рішення суду постане запитання, чи Комісія з питань рівності правильно зробила, коли витратила на цю справу більше ніж 250 000 фунтів.
Комісія свого часу підтримала позицію пана Лі, який і намагався замовити "гей-торт", але йому відмовили.
По закінченню чотирьох років - і величезного рахунку за юридичні послуги - Верховний суд постановив, що це не випадок дискримінації.
Пекарня витратила на цю справу більше ніж 200 000 фунтів, які заплатив Християнський інститут, благодійна та лобістська група.
Торт, який і став причиною суперечки, коштував всього 36,5 фунта.
Це найдорожчий торт в історії країни.
Генеральний менеджер пекарні Ashers Даніел МакАртур сказав, що він у захваті від рішення суду та відчуває полегшення.
"Я знаю, що багато людей будуть раді почути сьогодні це рішення, оскільки воно захищає свободу слова та свободу совісті кожного", - заявив пан МакАртур, виступаючи біля будівлі суду.
Комісія з питань рівності у Північній Ірландії, яка підтримала позов Гарета Лі проти пекарні, заявила що їй потрібно буде ретельно розглянути наслідки цього рішення.
"Існує стурбованість, що це рішення може викликати невизначеність у питанні застосування закону про рівність у комерційній сфері", - сказав доктор Майкл Вордлоу, головний комісар Комісії з питань рівності.
Чому пекарі відмовились?
Сімейна пекарня у графстві Антрім назвала слоган про підтримку одностатевих шлюбів "несумісним" із їхніми релігійними переконаннями.
Пекарня заявила, що проблема саме у слогані.
Пан Лі стверджує, що пекарі не відмовили б у такому замовленні гетеросексуальному клієнту.
На початку травня менеджер пекарні заявив: "Ми не відмовляли через клієнта, ми обслуговували його раніше, і ми готові знову його обслужити".
Що сказав суд і чому?
Голова Верховного суду Леді Хейл визнала, що пекарі не відмовлялися виконувати замовлення через сексуальну орієнтацію клієнта.
"Вони б відмовились робити такий торт для будь-якого клієнта, незалежно від його сексуальної орієнтації", - сказала вона.
Пані Хейл додала: "Відповідно, цей суд стверджує, що дискримінації на підставі сексуальної орієнтації пана Лі не було".
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