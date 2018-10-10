Wizzair запроваджує нові обмеження на багаж: що можна везти безкоштовно?

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Угорський бюджетний авіаперевізник Wizzair з 1 листопада запровадить жорсткіші правила перевезення багажу, йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з ним, пасажири зможуть безкоштовно брати на борт літака тільки маленьку сумку габаритами 40х30х20 см.

Більші ж сумки потрібно буде здавати в багаж за додаткову плату.

Зараз пасажири можуть провозити більшу сумку (55х40х23 см), хоч і мають здавати її в багажний відсік. Провезення такого багажу зараз є безкоштовним.

Подорожні, які додатково купили пакет послуг Wizz Priority, зможуть брати в салон літака один основний предмет багажу максимального розміру 55х40х23 см і додатковий з розмірами до 40х30х20 см.

Копирайт изображения Wizzair Image caption Нові правила провезення багажу

Авіакомпанія з 1 листопада також запровадить норму платного провезення багажу вагою 10 кг за ціною від 7 євро.

При цьому пасажири, які до 10 жовтня вже купили квитки на рейси після 1 листопада і не оплатили послугу Wizz Priority, матимуть можливість безкоштовно перевезти 10 кг багажу.

Компанія заявляє, що таке рішення викликане великою кількістю затримок рейсів через багаж та зменшенням кількості днів, які клієнти проводять в місці призначення.

"Кожен третій мандрівник Wizzаir подорожує на три дні або менше", - говориться в повідомленні авіаперевізника.

В результаті цього, за даними Wizzаir, розміри багажу клієнтів зменшуються.

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