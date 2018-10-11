Американця звинувачують у підготовці теракту у Вашингтоні

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Чоловік планував підірвати себе на Національній алеї у Вашингтоні у день проміжних виборів до Конгресу, які призначені на 6 листопада.

56-річного Пола Розенфелда звинувачують у виготовленні бомби вагою 91 кілограм.

Поліція повідомляє, що таким чином чоловік хотів привернути увагу до власних переконань у теорії "жеребкування" або "клеротеріанства".

В інтернеті від його імені розміщене есе, в якому він викладає основи політичної теорії, згідно з якою керівників та чиновників слід обирати не більшістю голосів на виборах, а жеребкуванням.

Пана Розенфелда звинувачують у виготовленні та транспортуванні вибухівки.

Тепер йому загрожує ув'язнення терміном у 20 років.

"Якби його план був успішним, то вибух міг би вбити багатьох перехожих та спричинити надзвичайні руйнування", - прокоментували у ФБР.

Під підозру Розенфелд потрапив у вересні після того, як відправив кілька листів та смс про наміри влаштувати теракт на номер певної особи, ім'я якої не називають. А ця особа - повідомила ФБР про плани чоловіка.

Великий вибуховий пристрій правоохоронці знайшли у будинку підозрюваного у місті Таппен на північ від Нью-Йорка.

За словами Розенфелда, він зробив і випробував кілька невеликих бомб. Чоловік також виготовив великий пристрій, який начинив 4 кілограмами димного пороху та сховав у себе в підвалі.

Він також розповів, що сам планував загинути під час вибуху у Вашингтоні.

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