Ракета "Союз" потрапила в аварію. Екіпаж живий та вийшов на зв'язок

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Під час старту ракети-носія "Союз", яка мала доправити новий екіпаж до МКС, сталася аварія, повідомляють російські інформагентства. Екіпаж живий і здійснив аварійне приземлення в Казахстані.

За даними агентства Інтерфакс, після запуску у ракети аварійно відключилися двигуни другого ступеня.

Джерело агенції РІА Новини говорить, що аварія сталася після відділення першого ступеня. Офіційно це не підтвердили.

Повідомляють, що пошуково-рятувальні машини з краном прибули до місця, де виявили капсулу з екіпажем "Союзу".

"Є зв'язок з екіпажем, травм вони не отримали. Медичної допомоги не потребують", - сказало джерело Інтерфаксу.

Також агентства відзначають, що після аварії космонавти пережили сильне перевантаження.

Після приземлення космонавти вийшли на зв'язок, до місця приземлення вилетіли гвинтокрили. "Екіпаж приземлився. Всі живі", - написав у Twitter очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Він наказав створити державну комісію для того, щоб з'ясувати причини аварії.

Копирайт изображения Getty Images/KIRILL KUDRYAVTSEV

До складу екіпажу входили російський космонавт Олексій Овчінін і астронавт НАСА Нік Хейг. Третє місце на кораблі займав контейнер з вантажем.

Очікувалося, що третє місце в капсулі "Союз МС-10" займе перший астронавт з ОАЕ, який у квітні 2019 року мав відправитися на МКС на тиждень.

Що відомо про можливі причини аварії

Причини аварії поки не встановили. ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що аварія може бути пов'язана з одним з бічних блоків першого ступеня ракети-носія.

"Можливо, через погане кріплення під час відділення блоків другого ступеня один з них міг зачепити центральний блок, і цим викликав аварію", - сказало джерело Інтерфаксу в ракетно-космічній галузі.

"Аварія сталася на 119 секунді польоту під час відділення бічних блоків першого ступеня від центрального блоку другого ступеня ракети-носія. Потім спрацював аварійний маяк, корабель розділився на відсіки і випустив парашут", - розповідав співрозмовник Інтерфаксу.

РІА Новини пишуть, також посилаючись на анонімне джерело, що попередні причини аварії "Союзу" можуть оголосити протягом найближчих годин.

Мета експедиції

Запуск "Союзу" присвятили сторіччю з дня заснування Заводу експериментального машинобудування РКК "Енергія", який виготовив корабель.

За запуском з Байконура спостерігали Рогозін і очільник НАСА Джим Брайденстайн. Напередодні у них відбулася зустріч, на якій вони обговорили питання космічної оборони, пошуку позаземного життя та освоєння Місяця.

Екіпаж "Союзу" складається з російського космонавта Олексія Овчініна і астронавта НАСА Ніка Хейга. Третє місце на кораблі займав контейнер з вантажем.

Очікувалося, що на зворотному шляху третє місце в капсулі "Союз МС-10" займе перший астронавт з ОАЕ, який у квітні 2019 року мав відправитися на МКС на тиждень.

Корабель стартував з "Гагарінського старту" Байконуру вранці 11 жовтня і повинен був долетіти до МКС за шість годин. Під час експедиції космонавти повинні були здійснити на станції серію експериментів, серед них унікальний експеримент з вирощування тканин на орбіті з використанням 3D-принтера.

"Цей експеримент будуть проводити вперше. Має бути дві серії експерименту. Відразу після стикування потрібно буде перевірити роботу принтера. Ми будемо йти від простого до складного. Потім результати повернуть на Землю, вчені внесуть корективи: якщо все буде нормально, будемо робити більш складні речі ", - розповів раніше Овчінін журналістам.

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