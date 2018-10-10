Spotify оприлюднив рейтинг найпопулярніших пісень за 10 років
Відомий стрімінговий сервіс Spotify опублікував хіт-парад найпопулярніших пісень та виконавців серед майже 180 млн користувачів - на честь свого десятиліття.
Згідно з повідомленням на сайті компанії, сервіс має 40 млн пісень та подкастів у більш ніж 2 000 музичних жанрах, серед яких є й такі екзотичні як: Wonky (характеризується використанням аналогових синтезаторів на середній частоті) та Shimmer Pop (шведська версія інді-попу).
Поки що сервіс не доступний офіційно в Україні.
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Найбільше прослуховувань користувачів Spotify за останні 10 років набрала пісня Еда Ширана - "Shape Of You", а найпопулярнішим виконавцем став Дрейк.
Загалом хіт-парад найпопулярніших пісень виглядає наступним чином:
- Ed Sheeran - "Shape Of You'"
- Drake - "One Dance"
- The Chainsmokers, Halsey - "Closer"
- Post Malone - "rockstar" (feat. 21 Savage)
- Ed Sheeran - "Thinking Out Loud"
- Major Lazer, MØ, DJ Snake - "Lean On"
- Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - "Despacito - Remix'"
- Justin Bieber - "Love Yourself"
- Justin Bieber - "Sorry"
- The Chainsmokers - "Don't Let Me Down"
Виконавці, яких люблять слухачі
Окремо Spotify порахувала кількість прослуховувань треків того чи іншого виконавця і вивела рейтинг популярності.
Найбільш популярні виконавці:
- Drake
- Ed Sheeran
- Eminem
- The Weeknd
- Rihanna
- Kanye West
- Coldplay
- Justin Bieber
- Calvin Harris
- Ariana Grande
"Пісня року"
Компанія оприлюднила також рейтинг композицій, які були найпопулярнішими протягом останнього десятиліття.
Найбільш популярними піснями за роками були:
- 2008: The Killers - "Human"
- 2009: The Black Eyed Peas - "I Gotta Feeling"
- 2010: Eminem, Rihanna - "Love The Way You Lie"
- 2011: Don Omar, Lucenzo - "Danza Kuduro"
- 2012: Gotye, Kimbra - "Somebody That I Used To Know"
- 2013: Macklemore & Ryan Lewis - "Can't Hold Us" (feat. Ray Dalton)
- 2014: Pharrell Williams - "Happy" - from Despicable Me 2
- 2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake - "Lean On"
- 2016: Drake - "One Dance"
- 2017: Ed Sheeran - "Shape of You"
Найпопулярнішим альбомом стала платівка Еда Ширана під назвою "÷", а найпопулярнішою співачкою - Ріанна.
За час свого існування Spotify виплатила власникам прав на музичні композиції більше 10 млрд євро.
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