Spotify оприлюднив рейтинг найпопулярніших пісень за 10 років

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Відомий стрімінговий сервіс Spotify опублікував хіт-парад найпопулярніших пісень та виконавців серед майже 180 млн користувачів - на честь свого десятиліття.

Згідно з повідомленням на сайті компанії, сервіс має 40 млн пісень та подкастів у більш ніж 2 000 музичних жанрах, серед яких є й такі екзотичні як: Wonky (характеризується використанням аналогових синтезаторів на середній частоті) та Shimmer Pop (шведська версія інді-попу).

Поки що сервіс не доступний офіційно в Україні.

Найбільше прослуховувань користувачів Spotify за останні 10 років набрала пісня Еда Ширана - "Shape Of You", а найпопулярнішим виконавцем став Дрейк.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пісню Еда Ширана слухали найчастіше

Загалом хіт-парад найпопулярніших пісень виглядає наступним чином:

Ed Sheeran - "Shape Of You'" Drake - "One Dance" The Chainsmokers, Halsey - "Closer" Post Malone - "rockstar" (feat. 21 Savage) Ed Sheeran - "Thinking Out Loud" Major Lazer, MØ, DJ Snake - "Lean On" Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - "Despacito - Remix'" Justin Bieber - "Love Yourself" Justin Bieber - "Sorry" The Chainsmokers - "Don't Let Me Down"

Виконавці, яких люблять слухачі

Окремо Spotify порахувала кількість прослуховувань треків того чи іншого виконавця і вивела рейтинг популярності.

Копирайт изображения Ethan Miller Image caption Дрейк став найпопулярнішим виконавцем десятиліття за версією Spotify

Найбільш популярні виконавці:

Drake Ed Sheeran Eminem The Weeknd Rihanna Kanye West Coldplay Justin Bieber Calvin Harris Ariana Grande

"Пісня року"

Компанія оприлюднила також рейтинг композицій, які були найпопулярнішими протягом останнього десятиліття.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пісня The Killers була найпопулярнішою у 2008 році

Найбільш популярними піснями за роками були:

2008: The Killers - "Human"

2009: The Black Eyed Peas - "I Gotta Feeling"

2010: Eminem, Rihanna - "Love The Way You Lie"

2011: Don Omar, Lucenzo - "Danza Kuduro"

2012: Gotye, Kimbra - "Somebody That I Used To Know"

2013: Macklemore & Ryan Lewis - "Can't Hold Us" (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams - "Happy" - from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake - "Lean On"

2016: Drake - "One Dance"

2017: Ed Sheeran - "Shape of You"

Найпопулярнішим альбомом стала платівка Еда Ширана під назвою "÷", а найпопулярнішою співачкою - Ріанна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ріанна найпопулярніша серед співачок

За час свого існування Spotify виплатила власникам прав на музичні композиції більше 10 млрд євро.

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