Що нового показав Google на презентації Pixel 3?

Копирайт изображения Google Image caption Щорічна осіння презентація нових гаджетів Google в цьому році була присвячена 20-річчю компанії.

Google випустив нові смартфони на тлі скандалу про витік інформації його соцмережі.

Серед головних нововведень, у камери на Pixel 3 з'явилися нові функції, наприклад покращений зум.

Компанія також наголошує, що інновація не потребувала розміщувати дві камери на задній частині телефона, а вмістила всі функції в одну.

Телефони представили через день після повідомлення, що користувацьку версію Google+ закриють.

На таке рішення зважились через витік інформації 500 тисяч користувачів, який стався ще навесні, але компанія не розголошувала про це.

Загалом це не стосується роботи самих гаджетів, окрім хмарного сервісу Google Photos, на який користувачі телефонів могли вивантажувати фото та зберігати їх там.

Копирайт изображения Google Image caption Телефони доступні у трьох кольорах

Аналітик Creative Strategies Кароліна Міланезі (Carolina Milanesi) "скептично" ставиться до ефективності роботи Google на ринку смартфонів.

"Вони ще не наблизилися до того рівня, аби сильно вплинути на галузь", - сказала вона.

Попри позитивні відгуки від користувачів щодо попередніх моделей цього смартфона, він все ж залишається "нішевим продуктом".

За даними дослідницької фірми IDC, компанія Google досягла пікової частки ринку серед смартфонів на рівні лише 0,53% протягом останніх трьох місяців 2017 року, але відтоді вона впала до 0,14%.

А що ж із фото?

Найновіша версія Android багато в чому покращила роботу гаджету, у тому числі й помічника Pixel Tips, який допомагає освоїтися з функціями пристрою.

Нові смартфони наповнені повним набором сервісів Google, у тому числі карти, цифровий помічник, YouTube та ін.

У Pixel 3 з'явиться нова функція Top Shot, яка сама вибирає найкращий знімок із серії кадрів за допомогою штучного інтелекту і Super Res Zoom.

"Розумні" функції камер посилюються оновленим сервісом Google Lens.

А от знімки при поганому освітленні будуть автоматично поліпшуватися.

Основна камера в Pixel 3 і 3 XL підтримує фіксацію фокусування на об'єкті, завдяки чому фокус не збивається, навіть коли людина, птах або автомобіль рухаються.

Тим не менш, фірма зупинилася лише на одній камері ззаду, а не на двох, як у більшості смартфонів преміум-класу.

Наприклад, у Galaxy S9 та iPhone XS є дві камери ззаду. Huawei P20 Pro і LG V40 взагалі мають три. Lenovo дражнить чотирикамерним модулем. А Nokia, подейкують, працюватиме над п'ятьма.

Ціна смартфона Pixel 3 буде починатися від $799, Pixel XL - від $899. Вони будуть доступні в чорному, білому і рожевому кольорах. Початок продажів у США стартує 18 жовтня. В ціну смартфона входить піврічна підписка на сервіс YouTube Music.