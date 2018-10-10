Європейці і азіати висловлюють оргазм по-різному?

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Вчені кажуть, що вираз вашого обличчя залежить від того, з якої ви частини світу. Міміка європейців і азіатів, які відчувають оргазм, сильно відрізняється, а от біль виглядає однаково.

До такого висновку дійшла команда психологів, яка оприлюднила результати своєї роботи в журналі Національної академії наук США PNAS.

Представники західної культури під час оргазму широко розплющують очі і відкривають рот, поки люди з країн східної Азії, навпаки, підтискають губи і розтягують їх у слабкій усмішці.

Больові ж відчуття на європейці й азіати виражають однаково: опущені брови, зморщений ніс і трохи примружені очі через напругу в верхній частині щік.

Дуже добре або дуже погано?

Провести таке дослідження вирішили психологи з Університету Глазго.

"Люди часто використовують міміку для передачі повідомлення тим, хто їх оточує. Однак спостереження вказують, що вирази облич людей, які відчувають біль або оргазм, практично не відрізняються один від одного, що ставить під питання їх роль як ефективний засіб комунікації", - пояснюють вчені.

Аби виявити психологічні та культурні стереотипи найбільш точно, вчені вдалися до комп'ютерного моделювання - а саме, динамічного генератора міміки, який "збирає" різні вирази обличчя на основі 42 параметрів (руху повік, щелеп, губних м'язів).

Відібравши найбільш характерні елементи міміки, дослідники створили на їх основі кілька коротких анімаційних ролика.

Учасників експерименту просили спершу позначити різні вирази обличчя як "біль", "оргазм" або "інше", а потім оцінити позначену емоцію за ступенем очевидності - від дуже слабо вираженою до абсолютно однозначною.

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Результати - досить переконливі: учасники чітко розділяли обидві емоції, повністю повторюючи їх. Всього взяли участь 80 людей - по 40 представників західної і східної культур.

Якщо ж вираз болю у європейців і азіатів виявився однаковим, то в сприйнятті міміки оргазму вони розійшлися.

На думку дослідників, це показує різницю двох культур, щодо відкритого вираження захоплення і задоволення, що вважається прийнятною у суспільстві нормою.

"У західній культурі люди цінують позитивно-збуджені стани, такі як радісно-схвильована реакція і прояв ентузіазму, що часто асоціюється із широко розкритими очима і рухами рота. А люди азіатської культури цінують стриманий прояв почуттів, що часто виражається в легкій напівусмішці з закритим ротом ", - пояснюють вони.