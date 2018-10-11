Пожежу на складах біля Ічні ліквідували, але вибухи і тління досі є
Пожежу на складах 6-го арсеналу Міноборони біля міста Ічня в Чернігівській області ліквідували напередодні ввечері. Про це повідомив начальник Управління комунікацій та преси відомства полковник Олексій Чернобай.
Втім, за даними Міноборони, в ніч на четвер було збільшення інтенсивності вибухів на двох майданчиках, де є тління.
Станом на 7.30 ранку "інтенсивність вибухів пішла на спад". У відомстві додають, що вибухи "не несуть загрози населеним пунктам, розташованим поблизу арсеналу".
Осередки тління, що залишилися, виявляє аеророзвідка Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка гасить їх скидами води.
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ДСНС підтверджує, що інтенсивність вибухів боєприпасів на технічній території військового складу "значно зменшилась".
З початку пожежі для її ліквідації літаками Ан-32П на територію арсеналу скинули 168 тонн води.
Повідомлення про пожежу та вибухи боєприпасів на території складів 6-го арсеналу Міноборони України біля смт Дружба (Ічнянський район, Чернігівська обл.) надійшли о 3:30 вівторка.
СБУ розглядає три версії виникнення вибухів: диверсія з проникненням на територію складів диверсійної групи, порушення правил пожежної безпеки чи зберігання боєприпасів, а також навмисний підпал чи підрив з метою приховування нестачі бойових припасів.
За словами міністра оборони Степана Полторака, на момент підриву склади були заповнені на 50%.
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