Пожежу на складах біля Ічні ліквідували, але вибухи і тління досі є

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Пожежу на складах 6-го арсеналу Міноборони біля міста Ічня в Чернігівській області ліквідували напередодні ввечері. Про це повідомив начальник Управління комунікацій та преси відомства полковник Олексій Чернобай.

Втім, за даними Міноборони, в ніч на четвер було збільшення інтенсивності вибухів на двох майданчиках, де є тління.

Станом на 7.30 ранку "інтенсивність вибухів пішла на спад". У відомстві додають, що вибухи "не несуть загрози населеним пунктам, розташованим поблизу арсеналу".

Осередки тління, що залишилися, виявляє аеророзвідка Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка гасить їх скидами води.

ДСНС підтверджує, що інтенсивність вибухів боєприпасів на технічній території військового складу "значно зменшилась".

З початку пожежі для її ліквідації літаками Ан-32П на територію арсеналу скинули 168 тонн води.

Повідомлення про пожежу та вибухи боєприпасів на території складів 6-го арсеналу Міноборони України біля смт Дружба (Ічнянський район, Чернігівська обл.) надійшли о 3:30 вівторка.

СБУ розглядає три версії виникнення вибухів: диверсія з проникненням на територію складів диверсійної групи, порушення правил пожежної безпеки чи зберігання боєприпасів, а також навмисний підпал чи підрив з метою приховування нестачі бойових припасів.

За словами міністра оборони Степана Полторака, на момент підриву склади були заповнені на 50%.

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