Екзарх Даниїл про українське питання на Синоді: "Буде щось позитивне"

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У четвер на Синоді в Стамбулі продовжать обговорення українського питання.

Про це перед початком Синоду повідомив BBC News Україна екзарх Вселенського патріархату в Україні, архієпископ Даниїл Памфілійський зі США, якого у вересні направили до Києва в рамках підготовки надання автокефалії УПЦ.

Він розповів, що у середу екзархи провели першу зустріч з Синодом і патріархом, де заслуховували їхню доповідь щодо питання про українську церкву.

"Сьогодні продовжимо. Надіємось, що до кінця дня буде офіційне повідомлення. Доповідь чудово сприйняли, всі зацікавлені українським питанням. Було багато питань і відповідей. Думаю, буде щось позитивне", - заявив він.

За його словами, в останній день засідання Синоду продовжать обговорення української доповіді.

Водночас співрозмовники BBC News Україна у Вселенському патріархаті не підтверджують і не спростовують, що під час засідання Синоду у жовтні варто чекати на затвердження Томосу щодо автокефалії.

Офіційно Вселенський патріархат не коментує можливість затвердження Томосу вже 11 жовтня.

Чи буде Томос у жовтні?

Раніше низка джерел ВВС News Україна, ознайомлених з процесом надання Томосу, говорили, що, швидше за все, під час засідання Синоду ухвалять певне рішення з українського питання.

Проте достеменно невідомо, яким саме воно буде.

Українські експерти та джерела ВВС News Україна говорять про декілька можливих варіантів:

Наприкінці Синоду можуть проголосувати та підписати надання Томосу про автокефалію.

Томос будуть обговорювати, але остаточно не затвердять

Синод Константинопольського патріархату може обговорити зняття анафеми (відлучення від церкви) з нинішнього керівника УПЦ Київського патріархату Філарета, якого називають одним з найімовірніших претендентів на посаду глави майбутньої помісної української церкви.

Анафему на Філарета наклала Російська православна церква у 90-х роках минулого століття, коли він очолив частину ієрархів УПЦ, які від'єднались від РПЦ і почали розбудовувати незалежну українську церкву, яку наразі не визнають інші православні церкви світу.

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