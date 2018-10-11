"Біль був нестерпним": чому Марченко іде з шоу "Танці з зірками"

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Оксана Марченко, телеведуча та дружина політика Віктора Медведчука, покидає шоу "Танці з зірками" через травму.

Про це вона написала в своєму Instagram.

"Є тільки одна обставина, яка змушує мене зробити цей крок. Під час підготовки до прямих ефірів, на репетиції, я зламала два ребра. Це був дуже гострий біль, але я подумала, що сильно потягнула зв'язки або м'язи, вживала знеболювальне і, зціпивши зуби, продовжувала репетирувати. Часом біль був нестерпним, я йшла в роздягальню, плакала, щоб ніхто не бачив", - ділиться телеведуча.

За її словами, вона зробила знімок лише зараз і приховувала свою травму, щоб якомога довше залишатися в проекті. Участь у шоу, за словами Марченко, була мрією її доньки.

Знімок своїх ушкоджених ребер, а також висновок лікаря Марченко опублікувала на своїй сторінці.

Пані Марченко подякувала своєму партнеру Дмитру Чапліну, своїй сім'ї та всім, хто за неї вболівав, зазначивши, що була горда брати участь в шоу.

"Ще мені шкода, що я не можу повністю виконати мрію одного з суддів і "вивернути себе навиворіт". Зробити це дуже складно, але те, що дозволяє МРТ, я можу показати... Звичайно, з більшою радістю я показала б свою душу, в якій живе любов, але таких знімків, на жаль, у мене немає", - поскаржилась ведуча.

Скандал навколо Марченко в "Танцях з зірками"

Участь Оксани Марченко в шоу, про що стало відомо в серпні, збурила медіапростір і соцмережі.

Невдоволення викликав той факт, що Марченко - дружина Віктора Медведчука, українського політика, кума президента Росії Володимира Путіна.

Журналісти Телевізійної служби новин каналу "1+1" навіть звернулись до керівництва каналу з відкритим листом, в якому висловили свій протест.

"Чоловік Марченко, Віктор Медведчук, неодноразово робив проросійські заяви, зокрема, нібито про те, що в Україні триває не зовнішня агресія, а громадянська війна. Подружжя жодного разу за роки війни не засудило російську агресію на Донбасі та анексію Криму. Навіть той факт, що шоу є розважальним, не виправдовує появи дружини Медведчука, Оксани Марченко, в ефірі нашого телеканалу", - вважають журналісти.

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