"Біль був нестерпним": чому Марченко іде з шоу "Танці з зірками"

Дорогие друзья, я покидаю шоу "Танцы со звездами" - это был новый интересный опыт. Я благодарна Богу за каждый прожитый день. Есть лишь одно обстоятельство, которое заставляет меня сделать этот шаг. Во время подготовки к прямым эфирам, на репетиции, я сломала 2 ребра. Это была очень острая боль, но я подумала, что сильно потянула связки или мышцы, принимала обезболивающее и, сцепив зубы, продолжала репетировать. Временами боль была нестерпимой, я шла в раздевалку, плакала, чтобы никто не видел, ставила себе еще более сильные обезболивающие инъекции и снова репетировала. Доктор, простите, что я не говорила Вам об этом🙏и простите, что я не сделала снимок раньше, а только недавно. Иначе Вы запретили бы мне танцевать еще тогда, а именно в тот момент мне было это необходимо, потому что это была мечта моей дочери. Перед эфирами все повторялось: болеутоляющие - и я снова могла танцевать и работать. Сегодня мне не больно, но из-за усложняющейся программы врачи опасаются рецедивов, ведь ткани в местах переломов еще достаточно слабые. А я не могу и не хочу работать вполсилы. До последнего времени об этой истории никто не знал, но сегодня я хочу быть искренней. Я победила свою боль, свои страхи и неуверенность. Мною гордится моя семья, мои родители, друзья, и я от всего сердца хочу их поблагодарить за поддержку и любовь. Я также благодарна всем тем, кто болел за меня всей душой и поддерживал - поверьте, это и ваша победа. Я благодарна своей семье - за их безграничное терпение и любовь. Я еще раз убедилась, что, если хочешь научится или познать что-либо новое, ты можешь это сделать! Теперь у меня новая мечта и я иду к ней! Я хочу поблагодарить всех людей, которые делали это шоу, с которыми мне повезло встретиться на проекте. Работать с профессионалами - большое счастье! Я хочу поблагодарить всех участников шоу - это отличные люди, и я очень горда, что была одной из вас. Особенно я хотела бы поблагодарить моего партнера, хореографа Диму Чаплина, с которым нас теперь связывает большая дружба, - за его терпение, трудолюбие, принципиальность и честность. ⬇️ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ⬇️