Повені на Майорці: серед загиблих багато туристів

Дванадцять людей, серед яких британська пара, стали жертвами зливи, яка затопила схід іспанського острова Майорка. Рятувальники шукають восьмирічного хлопчика.

Серед загиблих є троє громадян Німеччини та жінка з Нідерландів.

Раптова злива забрала два життя на південному узбережжі Франції, одна жінка загинула під час бурі на Сардинії в Італії.

Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти.

Громадяни Великої Британії Ентоні та Делія Грін, яким було за 70 років, приїхали на Майорку у відпустку. Їхні тіла знайшли у затопленому таксі неподалік туристичного міста Сан-Лоренсо. Тіло водія знайшли неподалік від машини, туди його віднесло водою.

Поліція Сан-Лоренсо заявила, що в місті побільшало крадіжок, і вони змушені збільшити кількість патрулів на вулицях.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що на те, щоб відновити міста, які постраждали від стихії, знадобляться місяці.

Протягом ночі більше сотні рятувальників шукали восьмирічного хлопчика, який зник безвісти. Вважають, що він був у автомобілі з матір'ю, яка загинула.

Його сестрі, яка також була в машині, вдалося вижити.

Перша ракетка світу Рафаель Надаль відкрив двері своєї тенісної академії в Манакорі неподалік від Сан-Льоренсо, для постраждалих під час повені. Його також сфотографували, коли він разом із волонтерами розчищав вулиці.

Віднесені течією

На півдні Франції у муніципалітеті Сен-Максім п'ять автомобілів віднесло потоком ріки до моря.

Два тіла виявили в одній із машин, яка лежала перевернута догори дриґом у воді.

Місцева влада департаменту Вар закликає людей не виїжджати на затоплені вулиці та шукати прихистків під час сильних злив.

Згідно з інформацією сайту BFMTV, за ніч у регіоні випало 210 мм дощу, що дорівнює двомісячній нормі опадів.

Без мостів

Італійське місто Кальярі, що на Сардинії, також постраждало від повені. Тіло однієї жінки знайшли у четвер, її автомобіль потрапив у пастку через повінь.

Копирайт изображения AFP / GUARDIA DE FINANZA

Італійське інформаційне агентство Ansa пише про те, що загиблу звали Тамарою Маккаріо, їй було 45 років. Разом з родиною вони виїхали з власного будинку біля річки через побоювання, що будівлю може затопити.

Одну з доньок жінки знайшли на дереві, двох інших дітей та чоловіка виявили в двох будинках неподалік.

Тіло пані Маккаріо знайшли вранці четверга. Ще одну зниклу безвісти людину шукають.

Великі частини Кальярі залишаються під водою.

Дороги та мости також пошкоджені.

Десятки людей евакуювали, через небезпечно високий рівень води закрили кілька доріг.

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