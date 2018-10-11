Порошенко: слідство вважає вибухи в Ічні диверсією

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Президент України Петро Порошенко заявив, що, за попередніми даними слідства, причиною пожежі на складах 6-го арсеналу Міністерства оборони біля міста Ічня на Чернігівщині є диверсією.

В ході поїздки на військові навчання "Чисте небо-2018" у Старокостянтинів на Хмельниччині президент заявив, що випадки пожеж на військових складах кидають тінь на імідж українських військових і спецслужб.

"Подібні історії є, за попередніми результатами слідства, результатами діяльності диверсійних груп", - сказав голова держави.

Він підкреслив, що наразі слідство відкинуло версію недбалості як причину надзвичайної ситуації в Ічні.

Порошенко додав, що зробить "кадрові висновки" з інциденту на арсеналі в Ічні.

За його словами, вибухи на складах "час від часу трапляються в різних країнах світу".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент заявив, що зробить "кадрові висновки" з інциденту на арсеналі в Ічні

Президент відзначив, що на цей рік запланований початок будівництва 15 сучасних сховищ боєприпасів, які будуть обладнані сучасними системами захисту.

Пожежа і вибухи

Повідомлення про пожежу та вибухи боєприпасів на території складів арсеналу Міноборони біля смт Дружба (Ічнянський район, Чернігівська область) надійшли в ніч на вівторок.

СБУ того ж дня заявило, що розглядає три версії виникнення вибухів: диверсія з проникненням на територію складів диверсійної групи, порушення правил пожежної безпеки чи зберігання боєприпасів, а також навмисний підпал чи підрив з метою приховування нестачі бойових припасів.

В четвер зранку Міноборони заявило, що пожежу на складах ліквідували, але зберігається тління, а вибухи продовжуються.

На ліквідацію наслідків вибухів Кабінет Міністрів виділив 100 мільйонів гривень.

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