Константинополь зняв анафему з Філарета

Копирайт изображения UNIAN

Священний синод Константинопольського патріархату зняв анафему (відлучення від церкви) з предстоятеля Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату Філарета.

Відповідне рішення Синод ухвалив у четвер, повідомив журналістам митрополит Гальський Еммануїл.

Філарет звертався до Вселенського патріархату з проханням про відновлення в канонічному сані, сказав митрополит Гальський.

Він заявив, що Синод Константинопольського патріархату задовольнив прохання Філарета і його визнали канонічним ієрархом Православної церкви.

За словами митрополита Гальського Еммануїла, у канонічному сані відновили й главу Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарія.

Саме Філарета називають одним з найімовірніших претендентів на посаду глави майбутньої помісної української церкви, яку можуть створити на основі УПЦ КП і УАПЦ, статус предстоятелів яких необхідно було визнати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Предстоятель УАПЦ Макарій вів перемовини з УПЦ про об'єднання

Філарет та анафема

Філарет, у миру відомий як Михайло Денисенко, 1990 року став предстоятелем Української православної церкви з титулом Митрополит Київський і усієї України. Перед цим Російська православна церква надала часткову автономію українській церкві.

У листопаді 1991 року відбувся помісний Собор УПЦ який ухвалив рішення про канонічну незалежність. Ієрархи звернулися до Московського патріарха Алексія II затвердити це рішення, проте у квітні 1992 року отримали відмову.

Такі кроки митрополита Філарета розгнівали керівництво РПЦ, а тому вони ініціювали новий Собор задля усунення митрополита з престолу.

27-28 травня 1992 року на Соборі у Харкові Філарета через звинувачення у розкольництві змістили з престолу, а замість нього обрали більш лояльного до Москви Володимира (Сабодана).

Тоді Філарет подав апеляцію на це рішення до Синоду Вселенського патріархату, який має повноваження своєрідноі апеляційноі інстанціі у православ'ї.

25 червня 1992 року відбувся Всеукраїнський церковний Собор, на якому об'єдналися частина УПЦ та УАПЦ в єдину Українську православну церкву Київського Патріархату.

Цей Собор назвав незаконним рішення РПЦ щодо Філарета і обрав Патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Володимира (Романюка). Філарета тоді обрали його заступником.

Після смерті Мстислава і його скандального поховання біля входу до Софії Київської, Собор УПЦ КП обрав Філарета главою церкви.

1997 року Собор РПЦ навіть видав спеціальний "Акт про відлучення від церкви монаха Філарета".

Філарет оскаржив і це рішення, доповнивши свою попередню апеляцію до Вселенського патріархату.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Кореспондент ВВС News Ukrainian Віталій Червоненко детально пояснює суть питання.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.