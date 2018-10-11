Як ефективно вилікувати дитину від застуди?

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Діти хворіють від шести до восьми разів на рік, а це вдвічі частіше, ніж дорослі. Втім, реальних способів вилікувати "соплі" та чхання - мало.

Що ж варто робити?

Аптеки та супермаркети переповнені препаратами, які начебто здатні зняти всі симптоми застуди.

Втім, за даними BMJ, не всі з них реально можуть допомогти.

А деякі, наприклад антиконгестанти, взагалі не можна давати немовлятам, дітям чи вагітним жінкам.

Застуда зазвичай спричиняє біль у горлі, кашель, закладеність носа, підвищену температуру та чхання - усі дратівливі симптоми, які за тиждень проходять самі.

Щоправда, магічного лікування не існує.

Що може "розблокувати" ніс?

Доктор Рахул Чодхарі, консультант-педіатр і представник Королівського коледжу педіатричної та дитячої гігієни заявив, що дітям варто промивати ніс спреями на основі солі.

Соляний розчин допомагає очистити слизову носа і зменшити відчуття закладеності.

"У препарату немає побічних ефектів, тому його можна використовувати багато разів на день. Саме цей препарат реально знімає набряк у носі", - каже лікар Чодхарі.

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А от лихоманку зніме парацетамол, але ніс не "розблокує".

Що не варто робити?

Антиконгестанти не варто вживати дітям менше 12 років, бо це може спричинити побічні ефекти та розлади шлунку, зазначили в NHS.

А от дорослим можна їх вживати лише протягом трьох-семи днів.

Препарати-антиконгестанти дійсно можуть розблоковувати ніс, знявши набряк і сприяти відновленню дихальних шляхів.

Однак вони також збільшують ризик головного болю та безсоння. Препарат викликає звикання, тому може призвести до хронічної закладеності носа.

Доктор Чодхарі також наголосив, що не рекомендує дітям сиропи від кашлю, бо через нього діти позбуваються слизу і пересушують горло.

А от антибіотики працюють лише проти бактеріальних інфекцій, і тому вони не можуть вилікувати застуду.

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Лікар також не рекомендує робити інгаляції та дихати паром.

І що з цим робити?

Нам усім дійсно бракує дослідження, яке б розповіло про ефективні засоби.

А зараз ми назвемо те, що дійсно не допоможе, і що не досліджували на ефективність у дітей, за даними дослідження BMJ:

нагріте зволожене повітря

пара

ехінацея

пробіотики

евкаліптова олія

Також існує дуже мало доказів, що вітамін С, цинк або часник, запобігають зараженню або прискорюють одужання.

Коли варто звернутися до лікаря?

Є низка причин, аби прийти на прийом до лікаря.

якщо у вашої дитини температура вище 38,5 градусів

у дитини є висипання на тілі

немає поліпшень стану протягом кількох днів

І наостанок

Пийте багато води та уникайте холоду.

Застуду зазвичай спричиняють віруси, які легко поширюються між людьми повітряно-крапельним шляхом.

Але ви не захворієте, якщо будете регулярно мити руки в теплій воді з милом, не торкаючись очей або носа.