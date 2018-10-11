Одностатева пара мишей народила дітей

Копирайт изображения Leyun Wang Image caption У двох самок мишей народилося потомство, що дало змогу сподіватися на генетичний прорив у майбутньому.

У двох самок мишей, без участі самця, народилися діти, кажуть вчені китайської Академії наук.

Це стало можливим завдяки значному прориву у генній інженерії.

Наразі, самки гризунів зі зміненими генами почуваються добре, кажуть вчені.

А от із самцями складніше. Діти від пар із двома "татами" гинули невдовзі після народження.

Навіщо це затіяли?

Дослідники намагалися відповісти на питання про те, чому люди займаються сексом.

Ссавці, у тому числі і люди, можуть народжувати дітей лише внаслідок статевого акту самки та самця.

Але решта природного світу не грає за цими ж правилами.

Поки інші класи тварин, у тому числі рептилії, амфібії і риб, можуть відтворювати потомство з батьками однієї статі, ссавці поки на таке не здатні.

Китайські вчені використовували гаплоїдні ембріональні стовбурові клітини, в яких заздалегідь видалили частину генів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато рептилій не потребують партнера, аби мати потомство

Це зробили для того, аби під час розвитку плоду і після народження у нього не почали розвиватися генетичні аномалії, несумісні з життям.

Ну-ну, і що ж далі?

Словом, використали усі найновіші технології.

У ситуації із двома "мамами" було легше. У однієї миші взяли яйцеклітину, в іншої - гаплоїдну ембріональну стовбурову клітину.

Неймовірно, але дві миші народили 29 живих мишей, які були нормальними, дожили до дорослого життя і навіть мали потомство.

Обидві мали по половині ДНК, але просто з'єднати їх було замало.

Дослідники мали використати технологію "редагування генів", щоб видалити три набори генетичних інструкцій, аби зробити їх сумісними.

Тому у двох "татусів" поки дітей немає.

Копирайт изображения Leyun Wang Image caption Потомство від "татів" прожило менше 48 годин і загинуло.

Спершу вчені взяли сперму, чоловічу гаплоїдну ембріональну стовбурову клітину, яйце без генетичної інформації, а потім видалили сім генів. Але нічого не спрацювало.

Вони зламали гени, і що тепер?

Наш генетичний код поводиться по-різному, в залежності від того, походить він від мами або тата, зазначили у Cell Stem Cell.

І без жіночої "копії" або чоловічої нічого не народиться, кажуть вчені.

Професор Лі вважає, що це дослідження показує нам, що, "можливо, одностатеві пари в майбутньому зможуть мати дітей".

Однак інші дослідники мають сумніви щодо цього методу і його використання у людей.

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