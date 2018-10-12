Покупець порізаної картини Бенксі не скасує угоду

Копирайт изображения SOTHEBY'S Image caption Картина Бенксі, на якій зображена дівчинка з червоною повітряною кулькою "самознищилась" після того як її продали на аукціоні

Жінка, яка купила картину невловимого художника за один мільйон фунтів, не стане скасовувати угоду та збереже картину, яка самознищилась на аукціоні.

У Сотбі не назвали покупця картини, але відомо, що вона давно колекціонує роботи Бенксі та живе у Європі. Там підтвердили наміри жінки виплатити мільйон фунтів за лот.

"Спершу я була в шоці, але поступово я почала усвідомлювати, що врешті-решт у мене буде важливий твір для історії образотворчого мистецтва ", - заявила власниця картини.

Після продажу полотно раптово пройшло через шредер, який був встановлений у рамі, - жест, на який можна було очікувати від одного з найбільш провокативних вуличних митців.

На картині в рамці зображена дівчинка, яка тягнеться до кульки у формі серця. ЇЇ продавали останньою.

Досі ніхто так і не зрозумів, що активувало шредер.

Бенксі опублікував фотографію цього моменту у Instagram та написав: "Іде, іде, пішла..."

На фото показано, як порізана картина 2006 року звисає з нижньої частини рами, вже після того, як її продали за 1,042 млн фунтів у п'ятницю ввечері.

Бенксі - художник з Брістоля, справжню особу якого, попри численні спекуляції, ніколи офіційно не розкрили.

Він став відомим завдяки серії графіті, які з'явилися на будинках по всій Великій Британії та мають глибоко сатиричні відтінки.

Саморуйнування картини в п'ятницю стало останнім у довгому переліку акцій вуличного художника спрямованих проти істеблішменту.

До таких акцій належало відкриття тематичного парку "Дисмаленд", пародії на "Діснейленд", у 2015 році, який Бенксі назвав "сімейним тематичним парком, непридатним для дітей".

Спочатку "Дівчинка з кулькою" з'явилася на стіні на Great Eastern Street, у Лондоні.

У 2017 році її було визнано улюбленим твором мистецтва нації.

У галереї представлена версія картини виконана аерозольною фарбою та акрилом на полотні, встановленому на дошці.

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